В Белгородской области РФ сообщили о взрывах на военном объекте. Власти говорят о "неосторожном обращении с огнем"

"В Новом Осколе загорелся военный объект, слышны взрывы БК (боекомплект. – "ГОРДОН"). О количестве жертв не сообщалось", – говорится в сообщении.

В Telegram глава администрации Нового Оскола Андрей Гриднев объяснил происходящее якобы неосторожностью.

"В черте города в результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание временной постройки. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано", – написал он.

Новый Оскол находится примерно в 40 километрах от границы с Украиной, на которую напала российская армия.

Контекст:

Белгородская область РФ граничит с Украиной. После полномасштабного вторжения в Украину Россия использует свои прилегающие к Украине регионы для поддержки своих оккупационных войск, а также для лечения раненых, накопления боеприпасов и других задач.

С территории Белгородской обрасти регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область и сам Харьков.

Также на территории региона периодически происходят взрывы, в причастности к которым власти Белгородской области неоднократно обвиняли Украину.