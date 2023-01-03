В Белгородской области РФ сообщили о взрывах на военном объекте. Власти говорят о "неосторожном обращении с огнем"

"В Новом Осколе загорелся военный объект, слышны взрывы БК (боекомплект. – "ГОРДОН"). О количестве жертв не сообщалось", – говорится в сообщении.
В Telegram глава администрации Нового Оскола Андрей Гриднев объяснил происходящее якобы неосторожностью.
"В черте города в результате неосторожного обращения с огнем произошло возгорание временной постройки. Пострадавших нет. Возгорание ликвидировано", – написал он.
Новый Оскол находится примерно в 40 километрах от границы с Украиной, на которую напала российская армия.
Белгородская область РФ граничит с Украиной. После полномасштабного вторжения в Украину Россия использует свои прилегающие к Украине регионы для поддержки своих оккупационных войск, а также для лечения раненых, накопления боеприпасов и других задач.
С территории Белгородской обрасти регулярно обстреливают соседнюю Харьковскую область и сам Харьков.
Также на территории региона периодически происходят взрывы, в причастности к которым власти Белгородской области неоднократно обвиняли Украину.