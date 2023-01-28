Обстрелы Донецкой области. Оккупанты повредили жилые дома, амбулаторию и школу, погибли три мирных жителя

По его словам, на волновахском направлении продолжаются интенсивные артобстрелы Угледара. Там повреждены девять домов. Под обстрелами также оказались Пречистовка и Богоявленка, обошлось без жертв.

На донецком направлении повреждена амбулатория в Очеретино и частный дом в Курахово, уничтожен частный дом в Красногоровке. Ночью противник начал массированный артобстрел Авдеевки. Информация о пострадавших не поступала.

"На горловском направлении под огнем Соледарская община: в Парасковеевке трое погибших и четверо раненых, повреждены восемь домов; в Васюковке повреждены девять домов. Еще два человека ранены в Бахмуте – повреждены админздание и частный дом. Накануне пострадал Часов Яр: повреждены с десяток домов, школа, админздание. Есть поврежденные дома в Торецке и Нелиповке", – отметил Кириленко.

Помимо этого, на лисичанском направлении российские захватчики попали из С-300 по дому в Лимане. Постоянные обстрелы продолжаются в районе Северска.