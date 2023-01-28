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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрелы Донецкой области. Оккупанты повредили жилые дома, амбулаторию и школу, погибли три мирных жителя

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Российские захватчики регулярно бьют по населенным пунктам Донецкой области
Российские захватчики регулярно бьют по населенным пунктам Донецкой области
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты накануне атаковали ряд населенных пунктов Донецкой области. Об этом утром 28 января в Telegram сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, на волновахском направлении продолжаются интенсивные артобстрелы Угледара. Там повреждены девять домов. Под обстрелами также оказались Пречистовка и Богоявленка, обошлось без жертв.

На донецком направлении повреждена амбулатория в Очеретино и частный дом в Курахово, уничтожен частный дом в Красногоровке. Ночью противник начал массированный артобстрел Авдеевки. Информация о пострадавших не поступала.

"На горловском направлении под огнем Соледарская община: в Парасковеевке трое погибших и четверо раненых, повреждены восемь домов; в Васюковке повреждены девять домов. Еще два человека ранены в Бахмуте – повреждены админздание и частный дом. Накануне пострадал Часов Яр: повреждены с десяток домов, школа, админздание. Есть поврежденные дома в Торецке и Нелиповке", – отметил Кириленко.

Помимо этого, на лисичанском направлении российские захватчики попали из С-300 по дому в Лимане. Постоянные обстрелы продолжаются в районе Северска.

Контекст:

В конце августа 2022 года ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

"Битва за Соледар, за Бахмут, за всю Донецкую и Луганскую области продолжается без передышки, без остановки", – отмечал президент Украины Владимир Зеленский 15 января 2023 года.

Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал Кириленко.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Северск, Соледар, Авдеевка, Красногоровка, Курахово, жертвы, Очеретино, обстрелы, Бахмут, пострадавшие, Угледар, Торецк, Павел Кириленко, российские оккупанты, Часов Яр
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