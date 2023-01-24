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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За неделю энергетики вернули свет для 46 тыс. семей в Донецкой и Днепропетровской областях – ДТЭК

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В течение недели сотрудникам ДТЭК удалось с разрешения военных выполнить ряд ремонтов и восстановить свет для более чем 40 тыс. семей в 83 населенных пунктах Донецкой области
В течение недели сотрудникам ДТЭК удалось с разрешения военных выполнить ряд ремонтов и восстановить свет для более чем 40 тыс. семей в 83 населенных пунктах Донецкой области
Фото: ДТЕК - офіційний канал / Facebook

С 16-го по 22 января энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение 89 населенных пунктов Донецкой и Днепропетровской областей, постоянно страдающих от вражеских обстрелов. Об этом говорится в сообщении компании в Telegram.

Энергетики вернули свет в дома более чем 46 тыс. семей. Большая часть из них – в Донецкой области, где продолжаются активные боевые действия. В течение недели сотрудникам ДТЭК удалось с разрешения военных выполнить ряд ремонтов и восстановить свет для более чем 40 тыс. семей в 83 населенных пунктах Донецкой области.

Кроме того, удалось вернуть электричество жителям шести населенных пунктов, обесточенных из-за обстрелов в Днепропетровской области. В ДТЭК сообщают, что снова со светом почти 6 тыс. семей.

"Специалисты операторов систем распределения "ДТЭК Сети", несмотря на обстрелы и сложную ситуацию с боевыми действиями, продолжают восстанавливать электросети с разрешения Вооруженных сил Украины и ГСЧС. С 24 февраля нам удалось вернуть свет уже 6,7 млн семей в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях и Киеве. Значительной части из них электроснабжение восстанавливали уже не менее пяти раз из-за регулярных обстрелов", – отметил генеральный директор "ДТЭК Сети" Александр Фоменко.

Из-за массированных атак Российской Федерации на энергетическую инфраструктуру в Украине продолжают происходить отключения электроснабжения, отметили в ДТЭК.

"Энергетики делают все возможное для обеспечения комфорта в домах людей, но из-за обстрелов ситуация в энергосистеме остается сложной. Враг пытается сломить нашу волю и веру, но он не знает, что это невозможно. Победа уже очень близка", – подчеркивают в компании.

Контекст:

Россия осенью и зимой совершила 12 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику. В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства на декабрь, фактически 50% энергосистемы повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Теги: Донецкая область, энергетика, электричество, Днепропетровская область, ДТЭК, электроснабжение, ремонт, обстрелы, ракеты, инфраструктура, электростанция, энергосистема
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