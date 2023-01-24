За неделю энергетики вернули свет для 46 тыс. семей в Донецкой и Днепропетровской областях – ДТЭК

В течение недели сотрудникам ДТЭК удалось с разрешения военных выполнить ряд ремонтов и восстановить свет для более чем 40 тыс. семей в 83 населенных пунктах Донецкой области Фото: ДТЕК - офіційний канал / Facebook

Энергетики вернули свет в дома более чем 46 тыс. семей. Большая часть из них – в Донецкой области, где продолжаются активные боевые действия. В течение недели сотрудникам ДТЭК удалось с разрешения военных выполнить ряд ремонтов и восстановить свет для более чем 40 тыс. семей в 83 населенных пунктах Донецкой области.

Кроме того, удалось вернуть электричество жителям шести населенных пунктов, обесточенных из-за обстрелов в Днепропетровской области. В ДТЭК сообщают, что снова со светом почти 6 тыс. семей.

"Специалисты операторов систем распределения "ДТЭК Сети", несмотря на обстрелы и сложную ситуацию с боевыми действиями, продолжают восстанавливать электросети с разрешения Вооруженных сил Украины и ГСЧС. С 24 февраля нам удалось вернуть свет уже 6,7 млн семей в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях и Киеве. Значительной части из них электроснабжение восстанавливали уже не менее пяти раз из-за регулярных обстрелов", – отметил генеральный директор "ДТЭК Сети" Александр Фоменко.

Из-за массированных атак Российской Федерации на энергетическую инфраструктуру в Украине продолжают происходить отключения электроснабжения, отметили в ДТЭК.

"Энергетики делают все возможное для обеспечения комфорта в домах людей, но из-за обстрелов ситуация в энергосистеме остается сложной. Враг пытается сломить нашу волю и веру, но он не знает, что это невозможно. Победа уже очень близка", – подчеркивают в компании.