РФ утром обстреляла Константиновку в Донецкой области. Есть погибшие и раненые – ОВА

По его данным, трое мирных жителей погибли, не меньше двух человек ранены.
"Россияне стреляли по жилому кварталу, повредили четыре многоэтажки, гостиницу, гаражи и гражданские автомобили", – написал Кириленко.
На месте трагедии работают спасатели и правоохранители, добавил он.
В конце августа 2022 года ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
27 января РФ атаковала ряд населенных пунктов Донецкой области – Угледар, Авдеевку, Пречистовку, Богоявленку, Красногоровку, Прасковеевка, Васюковка и Бахмут. Кириленко сообщил о троих погибших, еще шесть человек были ранены.