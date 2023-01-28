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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ утром обстреляла Константиновку в Донецкой области. Есть погибшие и раненые – ОВА

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Ракета попала в жилой квартал
Ракета попала в жилой квартал
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Утром 28 января армия России нанесла ракетный удар по Константиновке Донецкой области. Об этом глава областной военной администрации Павел Кириленко сообщил в Telegram.

По его данным, трое мирных жителей погибли, не меньше двух человек ранены.

"Россияне стреляли по жилому кварталу, повредили четыре многоэтажки, гостиницу, гаражи и гражданские автомобили", – написал Кириленко.

На месте трагедии работают спасатели и правоохранители, добавил он.

Контекст:

В конце августа 2022 года ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

27 января РФ атаковала ряд населенных пунктов Донецкой области – Угледар, Авдеевку, Пречистовку, Богоявленку, Красногоровку, Прасковеевка, Васюковка и Бахмут. Кириленко сообщил о троих погибших, еще шесть человек были ранены.

Теги: Донецкая область, Константиновка, раненые, армия РФ, жертвы, обстрелы, война России против Украины, ракеты, разрушения, погибшие, Павел Кириленко, российские оккупанты
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