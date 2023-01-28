РФ утром обстреляла Константиновку в Донецкой области. Есть погибшие и раненые – ОВА

По его данным, трое мирных жителей погибли, не меньше двух человек ранены.

"Россияне стреляли по жилому кварталу, повредили четыре многоэтажки, гостиницу, гаражи и гражданские автомобили", – написал Кириленко.

На месте трагедии работают спасатели и правоохранители, добавил он.