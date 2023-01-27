Российские войска во второй раз за сутки обстреляли Часов Яр, горят школа и частные дома – Донецкая ОВА

Часов Яр снова под огнем российских оккупантов, отметил Кириленко Фото: Павло Кириленко / Facebook

Об этом в Facebook в 20.11 проинформировал глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

"Часов Яр снова под огнем российских оккупантов. Россияне нанесли удар по жилому массиву из реактивных систем залпового огня. Горят местная школа и частные дома", – написал руководитель ОВА.

По словам Кириленко, информация о пострадавших пока не поступала.

Российские войска обстреляли Часов Яр также утром около 9.00, погибли два человека, не менее пяти получили ранения, отмечали в Донецкой ОВА.