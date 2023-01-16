Российские войска обстреляли Часов Яр, пострадала школа – Донецкая ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.
Очередная мишень российских оккупантов – местная школа №17, отметил руководитель ОВА.
"Сегодня утром школа попала под обстрел – повреждены раздевалки, спортзал и окна. К счастью, обошлось без пострадавших", – рассказал Кириленко.
По его словам, еще два снаряда прилетели по поселку Новому, в результате чего получили повреждения шесть домов.
"Россияне не перестают "воевать" против гражданских украинцев. За все военные преступления будут отвечать", – резюмировал Кириленко.
Излюбленными целями России в ходе широкомасштабной агрессии против Украины стали школы, больницы, университеты, а также их персонал, учащиеся и пациенты, отметил 11 января министр обороны Алексей Резников.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.
"Битва за Соледар, за Бахмут, за всю Донецкую и Луганскую области продолжается без передышки, без остановки", – отмечал президент Украины Владимир Зеленский 15 января 2023 года.