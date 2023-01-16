ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска обстреляли Часов Яр, пострадала школа – Донецкая ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В результате обстрела оккупантами школы, повреждены раздевалки, спортзал и окна, отметил глава Донецкой ОВА
В результате обстрела оккупантами школы, повреждены раздевалки, спортзал и окна, отметил глава Донецкой ОВА
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Российские оккупационные войска 16 января обстреляли Часов Яр Донецкой области.

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

Очередная мишень российских оккупантов – местная школа №17, отметил руководитель ОВА.

"Сегодня утром школа попала под обстрел – повреждены раздевалки, спортзал и окна. К счастью, обошлось без пострадавших", – рассказал Кириленко.

По его словам, еще два снаряда прилетели по поселку Новому, в результате чего получили повреждения шесть домов.

"Россияне не перестают "воевать" против гражданских украинцев. За все военные преступления будут отвечать", – резюмировал Кириленко.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid02onr27PY82ThEnyHKfgWhDiujHWVMnYn9KQGEEcbkSCuotEkBZNyu5MpJQZdyduSCl

Излюбленными целями России в ходе широкомасштабной агрессии против Украины стали школы, больницы, университеты, а также их персонал, учащиеся и пациенты, отметил 11 января министр обороны Алексей Резников.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

"Битва за Соледар, за Бахмут, за всю Донецкую и Луганскую области продолжается без передышки, без остановки", – отмечал президент Украины Владимир Зеленский 15 января 2023 года.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Донецкая ОГА, обстрелы, война России против Украины, пострадавшие, Павел Кириленко, российские оккупанты, школа, Часов Яр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Президент "Мисс Украина Вселенная" об участии россиянки в конкурсе красоты: Участницы избегали с ней контакта и вступали в открытый конфликт
Президент "Мисс Украина Вселенная" об участии россиянки в конкурсе красоты: Участницы избегали с ней контакта и вступали в открытый конфликт
"В эти дни понимаешь, насколько ценны моменты и время с семьей". Свитолина показала свою маму
"В эти дни понимаешь, насколько ценны моменты и время с семьей". Свитолина показала свою маму
"Хранители мудрости дают мне силу понять этот мир". Наталья Егорова показала фото с прогулки
"Хранители мудрости дают мне силу понять этот мир". Наталья Егорова показала фото с прогулки
"Невероятно красиво", "Просто пожар". Квиткова снялась в корсете и колготках и оседлала стул
"Невероятно красиво", "Просто пожар". Квиткова снялась в корсете и колготках и оседлала стул
Вторая экс-жена Остапчука подняла ноги перед объективом
Вторая экс-жена Остапчука подняла ноги перед объективом
"Не говорите мне, что я герой или защитник, это не так". 50-летний Положинский рассказал, почему не сможет получить офицерское звание
"Не говорите мне, что я герой или защитник, это не так". 50-летний Положинский рассказал, почему не сможет получить офицерское звание
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова
"Было больно стоять на одной сцене". Апанасенко заявила, что россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" вела себя "некорректно и неприемлемо"
"Было больно стоять на одной сцене". Апанасенко заявила, что россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" вела себя "некорректно и неприемлемо"
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди
Лазанья с грибами и индейкой. Рецепт от эксперта
Лазанья с грибами и индейкой. Рецепт от эксперта
"Принцесса дзюдо". Белодед после тренировки показала синяки на лице
"Принцесса дзюдо". Белодед после тренировки показала синяки на лице
Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида
Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида
"Вау! Так горячо!" В сети показали, как Рианна позировала в мокром нижнем белье
"Вау! Так горячо!" В сети показали, как Рианна позировала в мокром нижнем белье
"Мамулин мальчик!" Клопотенко показал своих родителей
"Мамулин мальчик!" Клопотенко показал своих родителей
Беременная Tarabarova снялась в платье на тонких бретельках
Беременная Tarabarova снялась в платье на тонких бретельках
"Я бы так хотела поделиться этой новостью громко и радостно". Паш стала ведущей премии Music Moves Europe Awards
"Я бы так хотела поделиться этой новостью громко и радостно". Паш стала ведущей премии Music Moves Europe Awards
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Представительница Украины на конкурсе "Мисс Вселенная" рассказала о провокациях россиянки и почему оргкомитет допустил ее к участию (150530)
2
"Конкурс не отмоется от позора", "Мисс Геноцид". В сети возмущены участием представительницы России в конкурсе "Мисс Вселенная" (113940)
3
Названо имя победительницы конкурса "Мисс Вселенная 2022" (101950)
4
"Бедный ребенок, хочет ласки", "Как прижалась". В сети обсуждают совместное фото экс-супруга Ани Лорак с их 11-летней дочерью и его невестой (89051)
5
Россиянка на конкурсе "Мисс Вселенная" в США попыталась встать рядом с украинкой Апанасенко. Реакция конкурсантки из Украины попала на видео (80215)
6
"Он ее не достоин", "Ума хватило, респект". Главный герой шоу "Холостяк" Топольский назвал имя своей избранницы (65447)
7
"Надеюсь, вы не в том государстве, где были до войны". Муж Maruv, которая строила карьеру в РФ, выложил в сеть селфи с певицей (62848)
8
Умерла актриса Инна Чурикова (43919)
 
 
 
 