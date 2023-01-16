Российские войска обстреляли Часов Яр, пострадала школа – Донецкая ОВА

В результате обстрела оккупантами школы, повреждены раздевалки, спортзал и окна, отметил глава Донецкой ОВА Фото: Павло Кириленко / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Павел Кириленко.

Очередная мишень российских оккупантов – местная школа №17, отметил руководитель ОВА.

"Сегодня утром школа попала под обстрел – повреждены раздевалки, спортзал и окна. К счастью, обошлось без пострадавших", – рассказал Кириленко.

По его словам, еще два снаряда прилетели по поселку Новому, в результате чего получили повреждения шесть домов.

"Россияне не перестают "воевать" против гражданских украинцев. За все военные преступления будут отвечать", – резюмировал Кириленко.

Излюбленными целями России в ходе широкомасштабной агрессии против Украины стали школы, больницы, университеты, а также их персонал, учащиеся и пациенты, отметил 11 января министр обороны Алексей Резников.