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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ночью россияне обстреливали север и центр Донецкой области, есть погибшие и раненые – ОВА

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В Донецкой области не прекращаются обстрелы оккупантов
В Донецкой области не прекращаются обстрелы оккупантов
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Один гражданский погиб и еще семь получили ранения в результате обстрелов российскими оккупантами Донецкой области 15-го и ночью 16 января, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Об этом он написал в Telegram.

"Ночью россияне продолжали стрелять в центре и на севере Донецкой области", – написал председатель ОВА.

Он уточнил, что на донецком направлении в течение ночи продолжались обстрелы по Марьинке, Красногоровке, по окрестностям Курахово и Очеретинской общины. К утру под артобстрел попала Авдеевка – без жертв.

"На горловском направлении один человек погиб в Соледаре. Еще один ранен в Краснополевке, в селе повреждены три дома. В Бахмуте повреждения получили частный и многоэтажный дома", – говорится в сообщении.

Глава ОВА добавил, что на лисичанском направлении 15 января россияне нанесли ракетный удар по Лиману, один человек ранен. На территории общины под огнем снова оказались Торское и Заречное. Также в течение суток россияне стреляли по Северску – без пострадавших.

"Всего за сутки в Донецкой области ранены семь человек", – подытожил Кириленко. Он опубликовал инфографику, согласно которой ранены по два жителя Бахмута и Авдеевки, а также жители Великой Новоселки, Лимана и Соледара.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

В конце августа ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

"Битва за Соледар, за Бахмут, за всю Донецкую и Луганскую области продолжается без передышки, без остановки", – отмечал президент Украины Владимир Зеленский 15 января.

Теги: Донецкая область, Лиман, раненые, Соледар, Авдеевка, Бахмутка, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Павел Кириленко
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