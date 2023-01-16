Ночью россияне обстреливали север и центр Донецкой области, есть погибшие и раненые – ОВА

"Ночью россияне продолжали стрелять в центре и на севере Донецкой области", – написал председатель ОВА.

Он уточнил, что на донецком направлении в течение ночи продолжались обстрелы по Марьинке, Красногоровке, по окрестностям Курахово и Очеретинской общины. К утру под артобстрел попала Авдеевка – без жертв.

"На горловском направлении один человек погиб в Соледаре. Еще один ранен в Краснополевке, в селе повреждены три дома. В Бахмуте повреждения получили частный и многоэтажный дома", – говорится в сообщении.

Глава ОВА добавил, что на лисичанском направлении 15 января россияне нанесли ракетный удар по Лиману, один человек ранен. На территории общины под огнем снова оказались Торское и Заречное. Также в течение суток россияне стреляли по Северску – без пострадавших.

"Всего за сутки в Донецкой области ранены семь человек", – подытожил Кириленко. Он опубликовал инфографику, согласно которой ранены по два жителя Бахмута и Авдеевки, а также жители Великой Новоселки, Лимана и Соледара.