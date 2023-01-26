Оккупанты учатся на ошибках. Украине необходимы ракеты большей дальности до того, как Россия перебросит подкрепление – ГУР МО

По словам представителя военной разведки Украины, оккупанты начали рассредотачивать склады и узлы снабжения по всей территории Российской Федерации. Военные грузы, в частности, теперь перебрасываются через Ростовскую область (РФ) либо временно оккупированный Крым в южные области Украины на временно оккупированные Россией территории.

Скибицкий указал, что сейчас российские военные склады расположены в 80–120 км от линии фронта. ВСУ заинтересованы в ударах по этим узлам, но чтобы атаковать их, Украине нужна артиллерия большей дальности, отметил представитель ГУР МО. По словам Скибицкого, нужно бить по объектам не только в оккупированном Россией Крыму, но и в самой РФ.

Чтобы подготовить наступательную операцию, нужно уничтожить многие объекты не только на передовой, но и в глубине тыла оккупантов, на дистанции 100–150 км, добавил Скибицкий. Поэтому дальнобойная артиллерия также необходима для того, чтобы Украина могла начать контрнаступление до того, как Россия перебросит подкрепление, подчеркнул он:

"Особенно сейчас для формирования мощных ударных группировок нужны танки, БМП, тяжелое вооружение, которое позволило бы быстро вести контрнаступление против противника", – заключил представитель ГУР МО Украины.