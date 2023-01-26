Оккупанты учатся на ошибках. Украине необходимы ракеты большей дальности до того, как Россия перебросит подкрепление – ГУР МО

По словам представителя военной разведки Украины, оккупанты начали рассредотачивать склады и узлы снабжения по всей территории Российской Федерации. Военные грузы, в частности, теперь перебрасываются через Ростовскую область (РФ) либо временно оккупированный Крым в южные области Украины на временно оккупированные Россией территории.
Скибицкий указал, что сейчас российские военные склады расположены в 80–120 км от линии фронта. ВСУ заинтересованы в ударах по этим узлам, но чтобы атаковать их, Украине нужна артиллерия большей дальности, отметил представитель ГУР МО. По словам Скибицкого, нужно бить по объектам не только в оккупированном Россией Крыму, но и в самой РФ.
Чтобы подготовить наступательную операцию, нужно уничтожить многие объекты не только на передовой, но и в глубине тыла оккупантов, на дистанции 100–150 км, добавил Скибицкий. Поэтому дальнобойная артиллерия также необходима для того, чтобы Украина могла начать контрнаступление до того, как Россия перебросит подкрепление, подчеркнул он:
"Особенно сейчас для формирования мощных ударных группировок нужны танки, БМП, тяжелое вооружение, которое позволило бы быстро вести контрнаступление против противника", – заключил представитель ГУР МО Украины.
ATACMS – ракеты для американской РСЗО HIMARS с дальностью до 300 км. Сейчас США предоставляют Украине ракеты GMLRS дальностью до 80 км. Украинские власти активно ведут переговоры с союзниками по поводу передачи ракет ATACMS, сообщали в Офисе президента.
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. По его словам, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.
CNN в сентябре 2022 года сообщал, что Белый дом не готов одобрить предоставление Украине ATACMS. Власти США опасались, что "предоставление этих систем может привести к эскалации, так как они могут быть использованы для обстрелов России", заявляли источники.
В январе 2023 года замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявлял, что США "осознают потребность" Украины в таких ракетах на этом этапе войны и продолжают "диалог с украинскими коллегами".
20 января прошло восьмое заседание союзников в формате "Рамштайн". Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам заседания и призвал ускорить темпы предоставления Украине военной помощи, дать истребители F-16 и дальнобойные ракеты.