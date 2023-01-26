ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты учатся на ошибках. Украине необходимы ракеты большей дальности до того, как Россия перебросит подкрепление – ГУР МО

Дальнобойные ракеты одна из составляющих, необходимых для успешного украинского наступления, подчеркнули в ГУР МО
Дальнобойные ракеты – одна из составляющих, необходимых для успешного украинского наступления, подчеркнули в ГУР МО
Фото: wikipedia.org

Россия учится на своих ошибках и усложняет украинским военным нанесение ударов по своим складам боеприпасов и логистическим центрам. Поэтому ВСУ нужны более дальнобойные системы. Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Вадим Скибицкий заявил 25 января в интервью телеканалу CNN.

По словам представителя военной разведки Украины, оккупанты начали рассредотачивать склады и узлы снабжения по всей территории Российской Федерации. Военные грузы, в частности, теперь перебрасываются через Ростовскую область (РФ) либо временно оккупированный Крым в южные области Украины на временно оккупированные Россией территории.

Скибицкий указал, что сейчас российские военные склады расположены в 80–120 км от линии фронта. ВСУ заинтересованы в ударах по этим узлам, но чтобы атаковать их, Украине нужна артиллерия большей дальности, отметил представитель ГУР МО. По словам Скибицкого, нужно бить по объектам не только в оккупированном Россией Крыму, но и в самой РФ.

Чтобы подготовить наступательную операцию, нужно уничтожить многие объекты не только на передовой, но и в глубине тыла оккупантов, на дистанции 100–150 км, добавил Скибицкий. Поэтому дальнобойная артиллерия также необходима для того, чтобы Украина могла начать контрнаступление до того, как Россия перебросит подкрепление, подчеркнул он: 

"Особенно сейчас для формирования мощных ударных группировок нужны танки, БМП, тяжелое вооружение, которое позволило бы быстро вести контрнаступление против противника", – заключил представитель ГУР МО Украины.

Контекст:

ATACMS – ракеты для американской РСЗО HIMARS с дальностью до 300 км. Сейчас США предоставляют Украине ракеты GMLRS дальностью до 80 км. Украинские власти активно ведут переговоры с союзниками по поводу передачи ракет ATACMS, сообщали в Офисе президента. 

После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.

Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км. По его словам, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.

CNN в сентябре 2022 года сообщал, что Белый дом не готов одобрить предоставление Украине ATACMS. Власти США опасались, что "предоставление этих систем может привести к эскалации, так как они могут быть использованы для обстрелов России", заявляли источники. 

В январе 2023 года замминистра обороны США по вопросам политики Колин Каль заявлял, что США "осознают потребность" Украины в таких ракетах на этом этапе войны и продолжают "диалог с украинскими коллегами".

20 января прошло восьмое заседание союзников в формате "Рамштайн". Президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам заседания и призвал ускорить темпы предоставления Украине военной помощи, дать истребители F-16 и дальнобойные ракеты.

Теги: Россия, Украина, оружие, оккупация, Вооруженные силы Украины, вооружение, военная техника, военная помощь, оборона, боеприпасы, РСЗО, армия РФ, артиллерия, ВСУ, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, ракеты, Вадим Скибицкий, удары, ракета, ГУР Минобороны Украины, российские военные, российские оккупанты, HIMARS, деоккупация, контрнаступление, ATACMS
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы стали ближе к дому и к победе". Жена Сенцова сообщила, что их сын, который родился в США, получил украинское гражданство
"Мы стали ближе к дому и к победе". Жена Сенцова сообщила, что их сын, который родился в США, получил украинское гражданство
Галина ГРИШИНА
35-летний Пике после скандального расставания с 45-летней Шакирой показал свою новую девушку. Она моложе певицы на 22 года
35-летний Пике после скандального расставания с 45-летней Шакирой показал свою новую девушку. Она моложе певицы на 22 года
Галина ГРИШИНА
33-летняя Мишина развела ноги перед камерой, держа гантель
33-летняя Мишина развела ноги перед камерой, держа гантель
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке
56-летняя Хайек вышла в свет а платье-сетке
56-летняя Хайек вышла в свет а платье-сетке
  "Вотсап". Дорофеева презентовала песню, которую записала вместе с Кацуриным. Аудио
  "Вотсап". Дорофеева презентовала песню, которую записала вместе с Кацуриным. Аудио
Галина ГРИШИНА
"С моими самыми родными". Боржемская показала своих родителей
"С моими самыми родными". Боржемская показала своих родителей
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото
Ратаковски засветила бюст с верхнего ракурса
Ратаковски засветила бюст с верхнего ракурса
  "Юр, давай допишем интервью! Два дня тут сидим!" Великий снял пародию на интервью Кучеры Дудю
  "Юр, давай допишем интервью! Два дня тут сидим!" Великий снял пародию на интервью Кучеры Дудю
Тина Кароль, отметившая 38-летие, показала свой праздничный торт
Тина Кароль, отметившая 38-летие, показала свой праздничный торт
Тайсона обвинили в изнасиловании. Сумма компенсации морального и физического ущерба составляет $5 млн
Тайсона обвинили в изнасиловании. Сумма компенсации морального и физического ущерба составляет $5 млн
Галина ГРИШИНА
Кекелия в образе Мерилин Монро спела для Зеленского Happy Birthday Mr. President. Видео
Кекелия в образе Мерилин Монро спела для Зеленского Happy Birthday Mr. President. Видео
Галина ГРИШИНА
Ефросинина и ее мама снялись в одинаковых корсетах. Фото
Ефросинина и ее мама снялись в одинаковых корсетах. Фото
Актриса Бьянко из "Игры престолов" отозвала свой иск против Мерилина Мэнсона, в котором обвинила артиста в изнасиловании
Актриса Бьянко из "Игры престолов" отозвала свой иск против Мерилина Мэнсона, в котором обвинила артиста в изнасиловании
Галина ГРИШИНА
  "Дуже скоро прийде відплата за те, що вони зробили з так званим братом". Кривошапко записал песню ответ российским оккупантам. Видео
  "Дуже скоро прийде відплата за те, що вони зробили з так званим братом". Кривошапко записал песню – ответ российским оккупантам. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сопонару показала себя без одежды и белья (345046)
2
Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, объявила о проведении концерта в поддержку "людей, которые нуждаются" (281009)
3
"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой (85630)
4
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон (71610)
5
"Эта женщина сводит с ума". Мишина снялась лежа на кровати (53178)
6
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ (48517)
7
Как выглядела Тина Кароль до похудения. Семь фото до и одно после (46632)
8
"В каждой жопе затычка". Квиткова после расставания с мужем отреагировала на пост "одной медиаперсоны" (42715)
 
 
 
 