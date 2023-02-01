Джонсон – Западу: Дайте украинцам то, что им нужно, как можно быстрее. Сэкономьте время, деньги и жизни

Джонсон: Каждый раз, когда мы говорим, что будет ошибкой предоставлять какой-то один вид оружия, мы в конечном итоге делаем это Фото: president.gov.ua

"Сейчас самое время удвоить нашу поддержку, дать им то, что им нужно, будь то танки или дальнобойная артиллерия. Им нужно выгнать [президента РФ Владимира] Путина со всей территории, – сказал он. – Все, что я хочу сказать: сэкономить время, сэкономить деньги, сэкономить жизни, дать украинцам то, что им нужно, как можно быстрее. Сделайте это. Забудьте о Путине, идите к экономической стабильности, долгосрочному миру и процветанию. И для людей".

По словам политика, он на этой неделе встречался в Вашингтоне с американскими высокопоставленными политиками, обсуждал поддержку Украины. Джонсон отметил, что хочет "отдать должное" администрации президента США Джо Байдена и ее позиции в этом вопросе.

"То, что они сделали, то, что сделал Джо... то, что сделали все его люди в очень трудных обстоятельствах, – они вышли и дали Украине то, что ей было нужно. Я думаю, что сейчас нам всем нужно идти дальше, экономить время, деньги, жизни и дать украинцам то, что им нужно", – добавил он.

Отвечая на вопрос о предоставлении Украине истребителей F-16, Джонсон обратил внимание на дискуссии, которые предшествовали решениям о передаче украинским военным других видов военной техники, в частности реактивных систем залпового огня HIMARS и западных танков.

"Каждый раз, когда мы говорим, что будет ошибкой предоставлять какой-то один вид оружия, мы в конечном итоге делаем это, и это заканчивается тем, что это правильная вещь для Украины", – подчеркнул он.