ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Джонсон – Западу: Дайте украинцам то, что им нужно, как можно быстрее. Сэкономьте время, деньги и жизни

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Джонсон: Каждый раз, когда мы говорим, что будет ошибкой предоставлять какой-то один вид оружия, мы в конечном итоге делаем это
Джонсон: Каждый раз, когда мы говорим, что будет ошибкой предоставлять какой-то один вид оружия, мы в конечном итоге делаем это
Фото: president.gov.ua

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Fox News, которое вышло 31 января, призвал усилить поддержку Украины.

"Сейчас самое время удвоить нашу поддержку, дать им то, что им нужно, будь то танки или дальнобойная артиллерия. Им нужно выгнать [президента РФ Владимира] Путина со всей территории, – сказал он. – Все, что я хочу сказать: сэкономить время, сэкономить деньги, сэкономить жизни, дать украинцам то, что им нужно, как можно быстрее. Сделайте это. Забудьте о Путине, идите к экономической стабильности, долгосрочному миру и процветанию. И для людей". 

По словам политика, он на этой неделе встречался в Вашингтоне с американскими высокопоставленными политиками, обсуждал поддержку Украины. Джонсон отметил, что хочет "отдать должное" администрации президента США Джо Байдена и ее позиции в этом вопросе. 

"То, что они сделали, то, что сделал Джо... то, что сделали все его люди в очень трудных обстоятельствах, – они вышли и дали Украине то, что ей было нужно. Я думаю, что сейчас нам всем нужно идти дальше, экономить время, деньги, жизни и дать украинцам то, что им нужно", – добавил он. 

Отвечая на вопрос о предоставлении Украине истребителей F-16, Джонсон обратил внимание на дискуссии, которые предшествовали решениям о передаче украинским военным других видов военной техники, в частности реактивных систем залпового огня HIMARS и западных танков.

"Каждый раз, когда мы говорим, что будет ошибкой предоставлять какой-то один вид оружия, мы в конечном итоге делаем это, и это заканчивается тем, что это правильная вещь для Украины", – подчеркнул он.

Контекст:

Джонсон последовательно поддерживает Украину в войне против РФ. После полномасштабного вторжения он в статусе главы правительства трижды приезжал в Киев. В первый раз – в апреле 2022 года, тогда он стал первым лидером "Большой семерки", который прибыл в украинскую столицу с момента полномасштабного российского вторжения. Затем британский премьер приехал в Украину с визитом уже в июне. Третий раз он побывал в Киеве на День Независимости Украины 24 августа. Кроме официальной встречи, они с президентом Украины Владимиром Зеленским прогулялись по центру столицы, несмотря на ракетную угрозу. 

Визит Джонсона в Украину в январе 2023 года стал четвертым после полномасштабного вторжения РФ. После этой поездки, Джонсон написал статью, в которой он призывает усилить поддержку Украины, в частности – предоставить дальнобойную артиллерию, танки и истребители.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Джо Байден, Вашингтон, военная помощь, Борис Джонсон, истребители, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Поляковой не будет. NK, Могилевской". Режиссер от Украины на "Евровидении 2023" заявил, что в шоу будет задействованы украинские артисты
"Поляковой не будет. NK, Могилевской". Режиссер от Украины на "Евровидении 2023" заявил, что в шоу будет задействованы украинские артисты
Галина ГРИШИНА
alyona alyona сообщила, что ее будут оперировать
alyona alyona сообщила, что ее будут оперировать
Галина ГРИШИНА
Бейонсе снялась для афиши в лифе и стрингах с кристаллами. Певица объявила о мировом концертном туре
Бейонсе снялась для афиши в лифе и стрингах с кристаллами. Певица объявила о мировом концертном туре
Галина ГРИШИНА
  В новом эпизоде Масяня заговорила на украинском, выплачивает проценты на репарации, а РФ распалась на части. Видео
  В новом эпизоде Масяня заговорила на украинском, выплачивает проценты на репарации, а РФ распалась на части. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Евровидение 2023". Состоялась жеребьевка конкурсантов и вручение ключей мэру Ливерпуля. Видео
  "Евровидение 2023". Состоялась жеребьевка конкурсантов и вручение ключей мэру Ливерпуля. Видео
Галина ГРИШИНА
Мать троих детей Грэм снялась без бюстгальтера
Мать троих детей Грэм снялась без бюстгальтера
Джинсовые шорты и массивные сапоги. Дорофеева с разных ракурсов показала, как выглядит в новом образе. Видео
Джинсовые шорты и массивные сапоги. Дорофеева с разных ракурсов показала, как выглядит в новом образе. Видео
Галина ГРИШИНА
"Приходи ко мне как-нибудь". 57-летняя Херли показала часть бюста
"Приходи ко мне как-нибудь". 57-летняя Херли показала часть бюста
"Мой голос в порядке, но тело слабо". 74-летний Осборн сообщил о завершении гастрольной деятельности
"Мой голос в порядке, но тело слабо". 74-летний Осборн сообщил о завершении гастрольной деятельности
Галина ГРИШИНА
Макаревич с женой перешли на парусах самое штормовое место в мире
Макаревич с женой перешли на парусах самое штормовое место в мире
"Хочется каждое утро такое солнышко". Жена Тигипко снялась лежа, прикрыв бюст цветами. Фото
"Хочется каждое утро такое солнышко". Жена Тигипко снялась лежа, прикрыв бюст цветами. Фото
Кацурина показала ролик с участием маленького сына, снятый на отдыхе. Видео
Кацурина показала ролик с участием маленького сына, снятый на отдыхе. Видео
  "Мавка. Лісова пісня". Вышел трейлер украинского мультфильма. Видео
  "Мавка. Лісова пісня". Вышел трейлер украинского мультфильма. Видео
В сети опубликовали фото Рианны в кружевных колготках и лакированных трусах
В сети опубликовали фото Рианны в кружевных колготках и лакированных трусах
Dantes назвал украинскую артистку, с которой очень давно хочет записать совместную песню
Dantes назвал украинскую артистку, с которой очень давно хочет записать совместную песню
Галина ГРИШИНА
"Взяла себя в руки и вперед!" Мишина показала, как выглядит после тренировки, и выставила кончик языка
"Взяла себя в руки – и вперед!" Мишина показала, как выглядит после тренировки, и выставила кончик языка
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото (152301)
2
Мать единственной дочери Владимира Кличко снялась в нюдовом топе с прозрачной вставкой. Экс-жена мэра Киева Кличко отреагировала (95095)
3
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения (90910)
4
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото (86551)
5
Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после (53498)
6
33-летняя Мишина в глубоком декольте прогнулась перед объективом (46171)
7
Новая девушка Остапчука снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере (35877)
8
Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе (33425) G
 
 
 
 