Джонсон – Западу: Дайте украинцам то, что им нужно, как можно быстрее. Сэкономьте время, деньги и жизни

"Сейчас самое время удвоить нашу поддержку, дать им то, что им нужно, будь то танки или дальнобойная артиллерия. Им нужно выгнать [президента РФ Владимира] Путина со всей территории, – сказал он. – Все, что я хочу сказать: сэкономить время, сэкономить деньги, сэкономить жизни, дать украинцам то, что им нужно, как можно быстрее. Сделайте это. Забудьте о Путине, идите к экономической стабильности, долгосрочному миру и процветанию. И для людей".
По словам политика, он на этой неделе встречался в Вашингтоне с американскими высокопоставленными политиками, обсуждал поддержку Украины. Джонсон отметил, что хочет "отдать должное" администрации президента США Джо Байдена и ее позиции в этом вопросе.
"То, что они сделали, то, что сделал Джо... то, что сделали все его люди в очень трудных обстоятельствах, – они вышли и дали Украине то, что ей было нужно. Я думаю, что сейчас нам всем нужно идти дальше, экономить время, деньги, жизни и дать украинцам то, что им нужно", – добавил он.
Отвечая на вопрос о предоставлении Украине истребителей F-16, Джонсон обратил внимание на дискуссии, которые предшествовали решениям о передаче украинским военным других видов военной техники, в частности реактивных систем залпового огня HIMARS и западных танков.
"Каждый раз, когда мы говорим, что будет ошибкой предоставлять какой-то один вид оружия, мы в конечном итоге делаем это, и это заканчивается тем, что это правильная вещь для Украины", – подчеркнул он.
Джонсон последовательно поддерживает Украину в войне против РФ. После полномасштабного вторжения он в статусе главы правительства трижды приезжал в Киев. В первый раз – в апреле 2022 года, тогда он стал первым лидером "Большой семерки", который прибыл в украинскую столицу с момента полномасштабного российского вторжения. Затем британский премьер приехал в Украину с визитом уже в июне. Третий раз он побывал в Киеве на День Независимости Украины 24 августа. Кроме официальной встречи, они с президентом Украины Владимиром Зеленским прогулялись по центру столицы, несмотря на ракетную угрозу.
Визит Джонсона в Украину в январе 2023 года стал четвертым после полномасштабного вторжения РФ. После этой поездки, Джонсон написал статью, в которой он призывает усилить поддержку Украины, в частности – предоставить дальнобойную артиллерию, танки и истребители.