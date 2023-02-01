Джонсон: Если бы перед вторжением Путина меня спросили, когда Украина вступит в НАТО, я бы сказал: "Когда замерзнет ад", – но сейчас мы должны начать процесс принятия Украины в Альянс

Такое мнение в колонке для The Washington Post, опубликованной 30 января, высказал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Если бы перед вторжением [президента РФ Владимира] Путина [24 февраля 2022 года] меня спросили, когда Украина вступит в НАТО, то я бы сказал: "Когда замерзнет ад или не раньше, чем через 10 лет", – написал политик.

По словам Джонсона, Путин "не напал бы на Украину, потому что боялся бы ее членства в НАТО" – "он всегда знал, что это почти нереальная перспектива".

Путин напал на Украину, потому что не без причины был уверен, что "мы не очень серьезно относимся к защите Украины", он "хотел возродить старую советскую империю" и "по глупости верил, что победит", отметил Джонсон.

Он считает, что "полной катастрофы можно было бы избежать", если бы Западу хватило "смелости и последовательности", чтобы "привести Украину в НАТО".

Джонсон призвал предоставить Украине все необходимое, чтобы поскорее закончить войну.

"Мы должны начать процесс принятия Украины в НАТО, начать его уже сейчас", – добавил бывший британский премьер.

Членство Украины в НАТО Джонсон обсудил 22 января с президентом Владимиром Зеленским во время визита в Киев.