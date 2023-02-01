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Джонсон: Если бы перед вторжением Путина меня спросили, когда Украина вступит в НАТО, я бы сказал: "Когда замерзнет ад", – но сейчас мы должны начать процесс принятия Украины в Альянс

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Джонсон призвал предоставить Украине все необходимое, чтобы поскорее закончить войну
Джонсон призвал предоставить Украине все необходимое, чтобы поскорее закончить войну
Фото: president.gov.ua

НАТО не сделал ничего, чтобы "защитить Украину" и "содействовать ее членству" в Альянсе.

Такое мнение в колонке для The Washington Post, опубликованной 30 января, высказал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

"Если бы перед вторжением [президента РФ Владимира] Путина [24 февраля 2022 года] меня спросили, когда Украина вступит в НАТО, то я бы сказал: "Когда замерзнет ад или не раньше, чем через 10 лет", – написал политик.

По словам Джонсона, Путин "не напал бы на Украину, потому что боялся бы ее членства в НАТО" – "он всегда знал, что это почти нереальная перспектива".

Путин напал на Украину, потому что не без причины был уверен, что "мы не очень серьезно относимся к защите Украины", он "хотел возродить старую советскую империю" и "по глупости верил, что победит", отметил Джонсон.

Он считает, что "полной катастрофы можно было бы избежать", если бы Западу хватило "смелости и последовательности", чтобы "привести Украину в НАТО".

Джонсон призвал предоставить Украине все необходимое, чтобы поскорее закончить войну.

"Мы должны начать процесс принятия Украины в НАТО, начать его уже сейчас", – добавил бывший британский премьер.

Членство Украины в НАТО Джонсон обсудил 22 января с президентом Владимиром Зеленским во время визита в Киев.

Контекст:

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

30 сентября 2022 года – после того как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Украина де-факто уже стала членом НАТО. "Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – отметил министр в интервью ВВС, опубликованном 13 января 2023 года.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, НАТО, Великобритания, вторжение, Борис Джонсон, война России против Украины, президент, премьер-министр, The Washington Post, вступ, членство
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