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Зеленский заявил, что был бы рад видеть Джонсона послом Британии в Украине

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Джонсон (слева) последовательно поддерживает Украину с начала российского вторжения
Джонсон (слева) последовательно поддерживает Украину с начала российского вторжения
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский был бы не против видеть экс-премьера Великобритании в качестве посла в Украине. Об этом он сказал в интервью британскому телеканалу Sky News, видео 27 января опубликовал Офис президента в YouTube.

На вопрос журналиста о том, должен ли Джонсон получить официальную роль представителя Великобритании в Украине, Зеленский рассмеялся. 

"С удовольствием. Он хороший парень. Но я не уверен, что он готов сейчас к такой роли. Но кто знает. В любом случае я – с удовольствием", – сказал он.

При этом глава государств подчеркнул, что если Джонсон подаст еще одну заявку на должность премьер-министра Великобритании, будет неправильно, если он его поддержит.

"Я думаю, что для меня неправильно поддерживать Джонсона в должности премьер-министра. У нас хорошие отношения с [нынешним премьером Риши] Сунаком", – добавил Зеленский.

Контекст:

Джонсон последовательно поддерживает Украину в войне против РФ. После полномасштабного вторжения он в статусе главы правительства трижды приезжал в Киев. В первый раз – в апреле 2022 года, тогда он стал первым лидером "Большой семерки", который прибыл в украинскую столицу с момента полномасштабного российского вторжения. Затем британский премьер приехал в Украину с визитом уже в июне. Третий раз он побывал в Киеве на День Независимости Украины 24 августа. Кроме официальной встречи, они с Зеленским прогулялись по центру столицы, несмотря на ракетную угрозу.

7 июля 2022-го на фоне череды скандалов Джонсон объявил об отставке.

Визит Джонсона в Украину в январе 2023 года стал четвертым после полномасштабного вторжения РФ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, Великобритания, посольство, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, премьер-министр, Британия
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