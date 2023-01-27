Зеленский заявил, что был бы рад видеть Джонсона послом Британии в Украине

На вопрос журналиста о том, должен ли Джонсон получить официальную роль представителя Великобритании в Украине, Зеленский рассмеялся.

"С удовольствием. Он хороший парень. Но я не уверен, что он готов сейчас к такой роли. Но кто знает. В любом случае я – с удовольствием", – сказал он.

При этом глава государств подчеркнул, что если Джонсон подаст еще одну заявку на должность премьер-министра Великобритании, будет неправильно, если он его поддержит.

"Я думаю, что для меня неправильно поддерживать Джонсона в должности премьер-министра. У нас хорошие отношения с [нынешним премьером Риши] Сунаком", – добавил Зеленский.