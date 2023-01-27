Зеленский заявил, что был бы рад видеть Джонсона послом Британии в Украине

На вопрос журналиста о том, должен ли Джонсон получить официальную роль представителя Великобритании в Украине, Зеленский рассмеялся.
"С удовольствием. Он хороший парень. Но я не уверен, что он готов сейчас к такой роли. Но кто знает. В любом случае я – с удовольствием", – сказал он.
При этом глава государств подчеркнул, что если Джонсон подаст еще одну заявку на должность премьер-министра Великобритании, будет неправильно, если он его поддержит.
"Я думаю, что для меня неправильно поддерживать Джонсона в должности премьер-министра. У нас хорошие отношения с [нынешним премьером Риши] Сунаком", – добавил Зеленский.
Джонсон последовательно поддерживает Украину в войне против РФ. После полномасштабного вторжения он в статусе главы правительства трижды приезжал в Киев. В первый раз – в апреле 2022 года, тогда он стал первым лидером "Большой семерки", который прибыл в украинскую столицу с момента полномасштабного российского вторжения. Затем британский премьер приехал в Украину с визитом уже в июне. Третий раз он побывал в Киеве на День Независимости Украины 24 августа. Кроме официальной встречи, они с Зеленским прогулялись по центру столицы, несмотря на ракетную угрозу.
7 июля 2022-го на фоне череды скандалов Джонсон объявил об отставке.
Визит Джонсона в Украину в январе 2023 года стал четвертым после полномасштабного вторжения РФ.