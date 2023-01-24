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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Какого черта мы ждем?" Джонсон написал статью об Украине: призвал утроить помощь Киеву и дать самолеты

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Джонсон: Когда Украина победит, это будет сигнал, который услышат во всем мире. Так давайте же поможем им сделать это в 2023 году
Джонсон: Когда Украина победит, это будет сигнал, который услышат во всем мире. Так давайте же поможем им сделать это в 2023 году
Фото: president.gov.ua

22 января бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон совершил неанонсированный визит в Украину. Он посетил Бучу и Бородянку, которые несколько месяцев были под российской оккупацией и разрушены в результате боевых действий, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и пообщался со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. На следующий день в британской газете Daily Mail вышла авторская статья Джонсона, в которой он призывает усилить поддержку Украины. Главные тезисы из статьи и дайджест визита Джонсона в Украину – в материале "ГОРДОН".

Что Джонсон увидел в Украине? 

Экс-премьер Великобритании 22 января посетил два населенных пункта под Киевом, которые восстанавливаются от следов российской агрессии, – Бучу и Бородянку. Один из снимков, сделанных во время визита в эти населенные пункты, опубликовала пресс-служба Минобороны Украины. 

"Такие друзья стоят больше, чем эскадрилья танков. Мы рады приветствовать Бориса Джонсона в Украине. Человека, который был с украинским народом с самого первого дня", – отметили авторы твита. 

Джонсон, в свою очередь, поблагодарил за прием в Украине и сообщил, что поездка была "трогательной и информативной".

Как отметил глава Киевской областной государственной военной администрации Алексей Кулеба, Джонсон лично увидел масштаб разрушений в Бородянке и Буче, а также доказательства преступлений РФ.

Фото: Кулеба Олексій / Facebook
Джонсон в Буче. На заднем фоне – церковь, во дворе которой после освобождения города нашли массовое захоронение людей. Фото: Кулеба Олексій / Facebook 

В Киеве британский политик встретился с президентом Украины. Согласно релизу Офиса президента, они обсуждали подготовку саммита мира и реализацию формулы мира, которую предложила Украина. 

Также Джонсон во время визита сказал, что союзники Украины помогут ей завершить войну как можно быстрее, в 2023 году. 

"Вы – представители героического поколения. Вы можете победить. Это важнейшее послание, которое я хотел бы донести до вас. Вы победите, потому что ваша война – за независимость", – заявил он, общаясь со студентами в Киеве, видео обнародовала пресс-служба главы Украинского государства.

Джонсон также говорил о необходимости предоставления Украине боевых самолетов и танков. "Люди переживают, чтобы не было эскалации, если мы дадим Украине оружие. Я был в Буче. Как можно эскалировать еще дальше? – отметил он. – Украина заслуживает всей помощи, которая возможна".  

Главное из статьи Джонсона в Daily Mail

23 января в британском издании Daily Mail вышла статья Джонсона, в которой он призывает дать Украине все необходимое для победы оружие. "Когда Украина победит, это будет сигнал, который услышат во всем мире. Так давайте же поможем им победить, не в следующем году или через год, а в этом, 2023 году", – отметил политик в Twitter. 

  • Украина победит, но нужно помочь

В своей статье Джонсон рассказал о жертвах среди гражданских в Буче. "Посмотрите фото оставленных на улице тел со связанными руками. Постойте вместе со мной у почерневших останков многоквартирного дома в Бородянке, у вывернутой сантехники и разбитых детских игрушек", – призвал он. 

Джонсон назвал ужасным то, что происходило в пригороде Киева, но подчеркнул: пытки, убийства и изнасилования продолжаются на территориях, которые остаются под оккупацией РФ. 

"Посмотрите на этих храбрых украинцев и ответьте мне на вопрос: какого черта мы ждем?" – спросил он. 

Оснований для промедления с помощью нет, считает экс-премьер Британии. Украина побеждает и победит в войне, подчеркнул он и призвал не сомневаться в этом. Джонсон рассказал о следах боевых действий, укрепительных сооружениях, которые увидел на окраинах Киева, и подчеркнул: украинская армия в битве за Киев "разгромила, как предполагалось, самую грозную армию в мире". 

Изгнание Украиной российских войск из-под Киева войдет в историю "как один из величайших военных подвигов современности", который ВСУ повторили, освобождая Харьковскую область и Херсон, продолжил Джонсон. 

Он уверен в том, что Украина может прогнать российские войска со своей территории и сделает это. 

"Чем быстрее мы сможем помочь украинцам одержать неизбежную победу, тем быстрее закончатся их страдания и тем быстрее весь мир, включая Россию, сможет оправиться от путинской катастрофы", – написал Джонсон.

Запад для этого должен удвоить и утроить поддержку Украины, подчеркнул он. 

Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

  • Армия РФ деморализована, а Путин готовит "ответный удар"

Российские войска деморализованы, у них нехватка боеприпасов, но у президента РФ Владимира Путина есть большие резервы населения для мобилизации на войну, подчеркнул Джонсон. 

Путин сейчас готовит ответный удар. Если Украина может легко выдержать его, то помощь союзников необходима для следующего этапа войны, говорится в статье Джонсона. 

  • Следующий этап – возвращение Украиной "сухопутного моста" и победа

Под "сухопутным мостом" Джонсон имеет в виду территорию суши от Донбасса до Крыма, которая сейчас находится под контролем РФ, из-за чего доступ Украины к Азовскому морю заблокирован. 

По мнению Джонсона, если Украина сможет вернуть эту территорию или прорваться и "разрезать" ее на две части, это будет означать победу Киева и поражение Москвы. Для Путина "игра будет окончена". 

  • Вооружение, которое нужно для победы

Для реализации этой цели Украине нужно вооружение, которого на Западе, по словам Джонсона, "в изобилии". 

Речь о дальнобойной артиллерии, боевых самолетах, бронемашинах и танках. Без дальнобойной артиллерии Украина не может наносить удары по складам оружия и командным центрам оккупантов, самолеты нужны для таких же целей, пояснил экс-премьер Британии. Танки Украине необходимы для освобождения оккупированных РФ территорий, подчеркнул он. 

В конце статьи Джонсон отметил, что гордится участием Великобритании в процессе предоставления Украине военной помощи, в частности – танков Challenger 2. "Настало время для других последовать нашему примеру", – резюмировал он. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Великобритания, война, танки, вооружение, военная помощь, боеприпасы, армия РФ, артиллерия, вторжение, Борис Джонсон, ВСУ, война России против Украины, визит, войска, Британия, Алексей Кулеба, Бородянка, Challenger 2
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