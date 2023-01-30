Кремль отрицает, что Путин угрожал Джонсону ракетным ударом перед началом полномасштабного вторжения в Украину

Джонсон об угрозе со стороны Путина рассказал в документальном фильме ВВС, который выйдет вечером 30 января. Часть материала британский вещатель обнародовал до выхода фильма. Там и опубликовано заявление Джонсона.

Согласно приведенным российскими агентствами цитатам, Песков не менее трех раз повторил слово "ложь", комментируя высказывание Джонсона, но не привел доказательств своему утверждению.

"То, что сказал господин Джонсон, – это неправда. Точнее, это ложь. Более того, я вам скажу, это или сознательная ложь, тогда нужно [спросить], с какой целью он избрал такой вариант изложения. Или это было несознательно, и фактически он не понял, о чем с ним говорил президент Путин. Тогда становится не по себе за собеседников нашего президента", – сказал спикер главы Кремля.

В то же время, по утверждению Пескова известно, о каком разговоре речь: он сказал, что знает о содержании беседы.

"Еще раз официально повторяю: это ложь. Никаких угроз ракетами не было. Говоря о вызовах безопасности РФ, президент Путин отвечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение натовских или американских ракет у наших границ будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считанные минуты. Если этот пассаж был таким образом воспринят, [это] очень неловкая ситуация", – добавил он.

Сам фильм Песков "не советует смотреть, если его остаток будет в этом же ключе".