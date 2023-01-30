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Кремль отрицает, что Путин угрожал Джонсону ракетным ударом перед началом полномасштабного вторжения в Украину

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Песков три раза повторил слово "ложь", комментируя заявление Джонсона. Но не привел доказательств своему утверждению
Песков три раза повторил слово "ложь", комментируя заявление Джонсона. Но не привел доказательств своему утверждению
Фото: ЕРА

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отрицает, что глава Кремля перед началом полномасштабного вторжения в Украину угрожал ракетным ударом на тот момент премьер-министру Великобритании Борису Джонсону. Об этом Песков сказал во время общения с российскими журналистами, пишут "Интерфакс" и ТАСС.

Джонсон об угрозе со стороны Путина рассказал в документальном фильме ВВС, который выйдет вечером 30 января. Часть материала британский вещатель обнародовал до выхода фильма. Там и опубликовано заявление Джонсона.

Согласно приведенным российскими агентствами цитатам, Песков не менее трех раз повторил слово "ложь", комментируя высказывание Джонсона, но не привел доказательств своему утверждению. 

"То, что сказал господин Джонсон, – это неправда. Точнее, это ложь. Более того, я вам скажу, это или сознательная ложь, тогда нужно [спросить], с какой целью он избрал такой вариант изложения. Или это было несознательно, и фактически он не понял, о чем с ним говорил президент Путин. Тогда становится не по себе за собеседников нашего президента", – сказал спикер главы Кремля. 

В то же время, по утверждению Пескова известно, о каком разговоре речь: он сказал, что знает о содержании беседы. 

"Еще раз официально повторяю: это ложь. Никаких угроз ракетами не было. Говоря о вызовах безопасности РФ, президент Путин отвечал, что в случае вступления Украины в НАТО потенциальное размещение натовских или американских ракет у наших границ будет означать, что любая ракета долетит до Москвы за считанные минуты. Если этот пассаж был таким образом воспринят, [это] очень неловкая ситуация", – добавил он. 

Сам фильм Песков "не советует смотреть, если его остаток будет в этом же ключе".

Контекст:

Уже в начале ноября 2021 года США предупреждали европейских партнеров по поводу возможной военной операции РФ против Украины, со ссылкой на источники писало Bloomberg. Агентство отмечало, что оценки Вашингтона основывались на информации, которой США еще не поделились с ЕС. Позднее администрация Байдена выборочно рассекретила и передала разведывательные данные по поводу агрессии России дружественным странам. 

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. На фоне этой информации ряд европейских лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и Джонсона предприняли попытки переговоров с Путиным.

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

При этом сам Путин, Песков и глава МИД РФ последовательно врали, что войны не будет (их цитаты, сделанные в течение нескольких месяцев до 24 февраля, собрала "Немецкая волна"). Путин даже 22 февраля, объявив о признании "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР", говорил, что "надеется" на переговоры между Киевом и боевиками. 

Джонсон последовательно поддерживает Украину в войне против РФ. После полномасштабного вторжения он в статусе главы правительства трижды приезжал в Киев. В первый раз – в апреле 2022 года, тогда он стал первым лидером "Большой семерки", который прибыл в украинскую столицу с момента полномасштабного российского вторжения. Затем британский премьер приехал в Украину с визитом уже в июне. Третий раз он побывал в Киеве на День Независимости Украины 24 августа. Кроме официальной встречи, они с президентом Украины Владимиром Зеленским прогулялись по центру столицы, несмотря на ракетную угрозу. Визит Джонсона в Украину в январе 2023 года стал четвертым после полномасштабного вторжения РФ.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, НАТО, Великобритания, Кремль, Дмитрий Песков, Борис Джонсон, война России против Украины, ракета
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