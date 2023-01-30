"Борис, я не хочу причинять тебе боль". Джонсон заявил, что Путин угрожал ему ракетным ударом накануне вторжения в Украину

Об этом сообщает BBС News 30 января, ссылаясь на материалы документального фильма "Путин против Запада", премьера которого состоится на телеканале BBC вечером 30 января.

По словам Джонсона, Путин сказал ему, что это займет "всего минуту". Реплика президента РФ прозвучала после того, как британский лидер во время "очень долгого" разговора в феврале 2022 года предупредил, что война станет "полной катастрофой", пишет BBC News.

Джонсон, как сказано в фильме, предупредил Путина, что вторжение в Украину приведет к западным санкциям и увеличению присутствия войск НАТО на границах России. Он также пытался сдержать военные действия России, заявив Путину, что Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем.

"В какой-то момент он угрожал мне и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту". Весело", – сказал Джонсон.

По воспоминаниям экс-премьера Британии, Путин был "очень фамильярен" во время "самого экстраординарного звонка". Джонсон отмечает "расслабленный тон" и "отстраненность" главы Кремля, считая, что Путин просто "подыгрывал" попыткам заставить его вести переговоры.