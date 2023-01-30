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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Борис, я не хочу причинять тебе боль". Джонсон заявил, что Путин угрожал ему ракетным ударом накануне вторжения в Украину

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Джонсон рассказал об угрозах Путина накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину
Джонсон рассказал об угрозах Путина накануне полномасштабного вторжения РФ в Украину
Фото: EPA

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом во время "чрезвычайного" телефонного звонка в феврале 2022 года в преддверии полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает BBС News 30 января, ссылаясь на материалы документального фильма "Путин против Запада", премьера которого состоится на телеканале BBC вечером 30 января.

По словам Джонсона, Путин сказал ему, что это займет "всего минуту". Реплика президента РФ прозвучала после того, как британский лидер во время "очень долгого" разговора в феврале 2022 года предупредил, что война станет "полной катастрофой", пишет BBC News.

Джонсон, как сказано в фильме, предупредил Путина, что вторжение в Украину приведет к западным санкциям и увеличению присутствия войск НАТО на границах России. Он также пытался сдержать военные действия России, заявив Путину, что Украина не вступит в НАТО в обозримом будущем.

"В какой-то момент он угрожал мне и сказал: "Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту". Весело", – сказал Джонсон.

По воспоминаниям экс-премьера Британии, Путин был "очень фамильярен" во время "самого экстраординарного звонка". Джонсон отмечает "расслабленный тон" и "отстраненность" главы Кремля, считая, что Путин просто "подыгрывал" попыткам заставить его вести переговоры.

Контекст:

Уже в начале ноября 2021 года США предупреждали европейских партнеров по поводу возможной военной операции РФ против Украины, со ссылкой на источники писало Bloomberg. Агентство отмечало, что оценки Вашингтона основывались на информации, которой США еще не поделились с ЕС. Позднее администрация Байдена выборочно рассекретила и передала разведывательные данные по поводу агрессии России дружественным странам. 

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. На фоне этой информации ряд европейских лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и Джонсона предприняли попытки переговоров с Путиным.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Джонсон последовательно поддерживает Украину в войне против РФ. После полномасштабного вторжения он в статусе главы правительства трижды приезжал в Киев. В первый раз – в апреле 2022 года, тогда он стал первым лидером "Большой семерки", который прибыл в украинскую столицу с момента полномасштабного российского вторжения. Затем британский премьер приехал в Украину с визитом уже в июне. Третий раз он побывал в Киеве на День Независимости Украины 24 августа. Кроме официальной встречи, они с президентом Украины Владимиром Зеленским прогулялись по центру столицы, несмотря на ракетную угрозу. Визит Джонсона в Украину в январе 2023 года стал четвертым после полномасштабного вторжения РФ.

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