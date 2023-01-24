ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский: Украина поддерживает Финляндию и Швецию на пути в НАТО. Хотели бы, чтобы завтра на этом пути мы также не шли в одиночку

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На пути в НАТО Украина должна "построить стойкую армию", отметил Зеленский
На пути в НАТО Украина должна "построить стойкую армию", отметил Зеленский
Фото: president.gov.ua

Украина надеется на поддержку Финляндии на ее пути в НАТО.

Об этом 24 января в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нийнисте заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины.

"Мы очень поддерживаем Финляндию и Швецию на пути к Альянсу, присоединения, наверное, к самой мощной на сегодня платформе безопасности... Мы бы хотели, поскольку сегодня мы поддерживаем эти шаги, чтобы завтра на этом пути мы также не шли в одиночку... Я знаю, что Финляндия нас поддерживает", – сказал Зеленский.

По его словам, на пути в НАТО Украина должна "построить стойкую армию", чтобы "дойти туда".

"Эта стойкость зависит от союза и поддержки многих стран. США дают наибольшую поддержку… Британия, страны Европейского континента, страны Азии, Африки – очень важно, чтобы они были на стороне Украины, потому что это сторона правды, и усиливали нашу армию кто чем может, – отметил Зеленский. – Сегодня мы говорили о создании отдельной платформы, чтобы усилить Украину бронированной техникой, включая танки. Очень рад, что Финляндия будет занимать там свое место".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/617424006777692/

Нийнисте прибыл в Киев с визитом 24 января.

Контекст:

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.

30 сентября 2022 года – после того как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре. 

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Украина де-факто уже стала членом НАТО. "Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – отметил министр в интервью ВВС, опубликованном 13 января 2023 года.

Теги: Киев, Украина, НАТО, танки, Финляндия, переговоры, Владимир Зеленский, Саули Нийнисте, президент, пресс-конференция, визит, вступ, членство
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Названы претенденты на премию "Оскар 2023". В их числе – украинский фильм
Названы претенденты на премию "Оскар 2023". В их числе – украинский фильм
Галина ГРИШИНА
"Секси". 27-летняя Бех-Романчук снялась на корточках
"Секси". 27-летняя Бех-Романчук снялась на корточках
Принцесса Евгения сообщила, что летом во второй раз станет матерью. Фото
Принцесса Евгения сообщила, что летом во второй раз станет матерью. Фото
Галина ГРИШИНА
"Надо бороться до последнего за отношения". Жена ведущего шоу "Холостяк" Решетника прокомментировала расставание Квитковой с мужем
"Надо бороться до последнего за отношения". Жена ведущего шоу "Холостяк" Решетника прокомментировала расставание Квитковой с мужем
Галина ГРИШИНА
"Эта женщина сводит с ума". Мишина снялась лежа на кровати
"Эта женщина сводит с ума". Мишина снялась лежа на кровати
Снайпер Эмеральд рассказала, как переносит вторую беременность
Снайпер Эмеральд рассказала, как переносит вторую беременность
Галина ГРИШИНА
  EL Кравчук посвятил новую композицию украинкам, которые защищают тылы. Видео
  EL Кравчук посвятил новую композицию украинкам, которые защищают тылы. Видео
Галина ГРИШИНА
Салем показал побратима, который прикрыл его на фронте
Салем показал побратима, который прикрыл его на фронте
Галина ГРИШИНА
Жена Шурова сделала заявление о своем браке на фоне новостей о расставании украинских знаменитостей
Жена Шурова сделала заявление о своем браке на фоне новостей о расставании украинских знаменитостей
"Что-то интересное", "Не могу отвести глаз". Loboda снялась в облегающем платье
"Что-то интересное", "Не могу отвести глаз". Loboda снялась в облегающем платье
Цимбалюк показал, как развлекается со своей девушкой на диване
Цимбалюк показал, как развлекается со своей девушкой на диване
"Кто-то продолжает оставлять цветы у двери". Никитюк сделала селфи с тюльпанами
"Кто-то продолжает оставлять цветы у двери". Никитюк сделала селфи с тюльпанами
"Без мужчины я не буду никогда". Вторая экс-жена Остапчука сделала заявление
"Без мужчины я не буду никогда". Вторая экс-жена Остапчука сделала заявление
"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой
"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой
Экс-невестка Ющенко показала его 12-летнюю внучку. Фото
Экс-невестка Ющенко показала его 12-летнюю внучку. Фото
"Самая горячая 53-летняя женщина на планете". Лопес снялась в купальнике с широкими прозрачными вставками
"Самая горячая 53-летняя женщина на планете". Лопес снялась в купальнике с широкими прозрачными вставками
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, объявила о проведении концерта в поддержку "людей, которые нуждаются" (161463)
2
Сопонару показала себя без одежды и белья (148152)
3
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон (51717)
4
Никитюк показала, как выглядит в бюстгальтере и лосинах (37244)
5
35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания (36424)
6
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ (31785)
7
Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков (30721)
8
"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой (25605)
 
 
 
 