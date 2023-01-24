Зеленский: Украина поддерживает Финляндию и Швецию на пути в НАТО. Хотели бы, чтобы завтра на этом пути мы также не шли в одиночку

Об этом 24 января в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нийнисте заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины.
"Мы очень поддерживаем Финляндию и Швецию на пути к Альянсу, присоединения, наверное, к самой мощной на сегодня платформе безопасности... Мы бы хотели, поскольку сегодня мы поддерживаем эти шаги, чтобы завтра на этом пути мы также не шли в одиночку... Я знаю, что Финляндия нас поддерживает", – сказал Зеленский.
По его словам, на пути в НАТО Украина должна "построить стойкую армию", чтобы "дойти туда".
"Эта стойкость зависит от союза и поддержки многих стран. США дают наибольшую поддержку… Британия, страны Европейского континента, страны Азии, Африки – очень важно, чтобы они были на стороне Украины, потому что это сторона правды, и усиливали нашу армию кто чем может, – отметил Зеленский. – Сегодня мы говорили о создании отдельной платформы, чтобы усилить Украину бронированной техникой, включая танки. Очень рад, что Финляндия будет занимать там свое место".
Нийнисте прибыл в Киев с визитом 24 января.
На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако план действий по членству Украина не получила.
30 сентября 2022 года – после того как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.
По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Украина де-факто уже стала членом НАТО. "Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – отметил министр в интервью ВВС, опубликованном 13 января 2023 года.