Зеленский: Украина поддерживает Финляндию и Швецию на пути в НАТО. Хотели бы, чтобы завтра на этом пути мы также не шли в одиночку

Об этом 24 января в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Нийнисте заявил глава Украинского государства Владимир Зеленский. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента Украины.

"Мы очень поддерживаем Финляндию и Швецию на пути к Альянсу, присоединения, наверное, к самой мощной на сегодня платформе безопасности... Мы бы хотели, поскольку сегодня мы поддерживаем эти шаги, чтобы завтра на этом пути мы также не шли в одиночку... Я знаю, что Финляндия нас поддерживает", – сказал Зеленский.

По его словам, на пути в НАТО Украина должна "построить стойкую армию", чтобы "дойти туда".

"Эта стойкость зависит от союза и поддержки многих стран. США дают наибольшую поддержку… Британия, страны Европейского континента, страны Азии, Африки – очень важно, чтобы они были на стороне Украины, потому что это сторона правды, и усиливали нашу армию кто чем может, – отметил Зеленский. – Сегодня мы говорили о создании отдельной платформы, чтобы усилить Украину бронированной техникой, включая танки. Очень рад, что Финляндия будет занимать там свое место".

Нийнисте прибыл в Киев с визитом 24 января.