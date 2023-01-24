Финляндия и Швеция готовы к членству в НАТО – Госдеп США

"Наша оценка состоит в том, что Финляндия и Швеция готовы присоединиться к Альянсу", – сказал представитель внешнеполитического ведомства США.

Об этом в Вашингтоне заявляли на разных уровнях, отметил он. Кроме того, Конгресс США принял соответствующее решение согласно существующей в Альянсе процедуре, добавил Прайс. Он подчеркнул, что одна из причин, почему Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО, это то, что они "развитые демократии".

В то же время Прайс отметил, что сжигание священных для многих книг является актом "глубокого неуважения", добавив, что "что-то может быть законным, но ужасным".

"Я думаю, в данном случае то, что мы видели в контексте Швеции, подпадает под эту категорию", – сказал Прайс.