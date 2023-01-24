Финляндия и Швеция готовы к членству в НАТО – Госдеп США

"Наша оценка состоит в том, что Финляндия и Швеция готовы присоединиться к Альянсу", – сказал представитель внешнеполитического ведомства США.
Об этом в Вашингтоне заявляли на разных уровнях, отметил он. Кроме того, Конгресс США принял соответствующее решение согласно существующей в Альянсе процедуре, добавил Прайс. Он подчеркнул, что одна из причин, почему Финляндия и Швеция готовы присоединиться к НАТО, это то, что они "развитые демократии".
В то же время Прайс отметил, что сжигание священных для многих книг является актом "глубокого неуважения", добавив, что "что-то может быть законным, но ужасным".
"Я думаю, в данном случае то, что мы видели в контексте Швеции, подпадает под эту категорию", – сказал Прайс.
Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года, после того как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.
28 из 30 членов НАТО ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в Альянс, заявлял генсек союза Йенс Столтенберг 20 октября. Кроме Турции, его не ратифицировала Венгрия. Ожидается, что Будапешт примет это решение в начале 2023 года.
Турция выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявки на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая президент страны Реджеп Эрдоган, Турция не одобряет заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.
21 января возле посольства Турции в Стокгольме прошли протесты. На одном из них лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран, пишет Reuters. При этом агентство отмечает, что Палудан получил разрешение от полиции на проведение акции. В разрешении говорилось, что "его акция протеста была направлена против ислама и попытки президента Турции Реджепа Эрдогана повлиять на свободу выражения мнений в Швеции". Другая акция протеста прошла против вступления Швеции в НАТО и в поддержку курдов.
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО из-за акции в Стокгольме. Он назвал акцию, где сожгли Коран, "грязной". По его словам, она оскорбляет "и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод".