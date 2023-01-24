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После инцидента в Стокгольме Финляндия допустила вступление в НАТО отдельно от Швеции

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Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года
Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года
Фото: ЕРА

Власти Финляндии допустили, что вступление их страны в НАТО произойдет отдельно от Швеции. Об этом министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заявил в интервью Yle после инцидента в Стокгольме, который привел к ухудшению отношений между Швецией и Турцией.

По его словам, вариант, при котором заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО будут рассмотрены без привязки друг к другу, возможен, если "заявка Швеции будет долго не рассматриваться".

"Заявка Финляндии на вступление в НАТО, возможно, будет пересмотрена не одновременно со Швецией, если процесс рассмотрения заявки Швеции будет прерван на более длительный период времени", – пояснил Хаависто.

В то же время он подчеркнул, что с точки зрения безопасности приоритетным вариантом по-прежнему остается совместное присоединение двух стран к Альянсу.

Финский министр также добавил, что "занимать позицию по этому вопросу пока рано".

21 января в Стокгольме прошли протесты против вступления Швеции в НАТО, а также в поддержку курдов. На одном из них лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран, пишет Reuters.

При этом агентство отмечает, что Палудан получил разрешение от полиции на проведение акции. В разрешении говорилось, что "его акция протеста была направлена против ислама и попытки президента Турции Реджепа Эрдогана повлиять на свободу выражения мнений в Швеции".

Инцидент привел к осложнению отношений между Швецией и Турцией. В частности, Турция отменила визит в Анкару министра обороны Швеции, в рамках которого планировались переговоры о расширении НАТО.

Эрдоган заявил, что его страна не намерена оказывать Швеции какую-либо поддержку в вопросе ее вступления в НАТО из-за инцидента с сожжением Корана.

Контекст:

Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года, после того, как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

28 из 30 членов НАТО ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в Альянс, заявлял Столтенберг 20 октября. Его не ратифицировали Турция и Венгрия. Ожидается, что Будапешт примет это решение в начале 2023 года.

Турция выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявки на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая Эрдоган, Турция не одобряет заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.

29 ноября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеция и Финляндия добились прогресса в получении одобрения Турции на вступление в НАТО, но они должны сделать еще больше.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон 8 января 2023 года заявил, что в этом вопросе Турция хочет того, чего Швеция "не может и не хочет ей дать".

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Турция, НАТО, протесты, Швеция, Финляндия, переговоры, Стокгольм, членство, Пекка Хаависто
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