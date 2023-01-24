После инцидента в Стокгольме Финляндия допустила вступление в НАТО отдельно от Швеции

Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года Фото: ЕРА

По его словам, вариант, при котором заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО будут рассмотрены без привязки друг к другу, возможен, если "заявка Швеции будет долго не рассматриваться".

"Заявка Финляндии на вступление в НАТО, возможно, будет пересмотрена не одновременно со Швецией, если процесс рассмотрения заявки Швеции будет прерван на более длительный период времени", – пояснил Хаависто.

В то же время он подчеркнул, что с точки зрения безопасности приоритетным вариантом по-прежнему остается совместное присоединение двух стран к Альянсу.

Финский министр также добавил, что "занимать позицию по этому вопросу пока рано".

21 января в Стокгольме прошли протесты против вступления Швеции в НАТО, а также в поддержку курдов. На одном из них лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран, пишет Reuters.

При этом агентство отмечает, что Палудан получил разрешение от полиции на проведение акции. В разрешении говорилось, что "его акция протеста была направлена против ислама и попытки президента Турции Реджепа Эрдогана повлиять на свободу выражения мнений в Швеции".

Инцидент привел к осложнению отношений между Швецией и Турцией. В частности, Турция отменила визит в Анкару министра обороны Швеции, в рамках которого планировались переговоры о расширении НАТО.

Эрдоган заявил, что его страна не намерена оказывать Швеции какую-либо поддержку в вопросе ее вступления в НАТО из-за инцидента с сожжением Корана.