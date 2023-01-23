Эрдоган заявил, что Швеция больше может не рассчитывать на поддержку Турции при вступлении в НАТО

Инцидент в Швеции Эрдоган назвал "оскорблением для всех, кто уважает основные права и свободы людей, особенно мусульман" Фото: EPA

Произошедшее в Швеции турецкий президент назвал "оскорблением для всех, кто уважает основные права и свободы людей, особенно мусульман".

По его словам, тот факт, что это сожжение Корана произошло перед посольством Турции, превращает этот случай для Турции как в религиозный, так и в национальный вопрос.

"Если вы так уважаете права и свободы, вы в первую очередь будете уважать религиозные убеждения Турецкой Республики или мусульман. Если вы не проявите это уважение, мне жаль, но вы не получите от нас никакой поддержки в отношении НАТО", – добавил он.