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Эрдоган заявил, что Швеция больше может не рассчитывать на поддержку Турции при вступлении в НАТО

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Инцидент в Швеции Эрдоган назвал "оскорблением для всех, кто уважает основные права и свободы людей, особенно мусульман"
Инцидент в Швеции Эрдоган назвал "оскорблением для всех, кто уважает основные права и свободы людей, особенно мусульман"
Фото: EPA

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не намерена оказывать Швеции какую-либо поддержку в вопросе ее вступления в НАТО из-за инцидента с сожжением Корана возле турецкого посольства в Стокгольме. Об этом сообщает Anadolu.

Произошедшее в Швеции турецкий президент назвал "оскорблением для всех, кто уважает основные права и свободы людей, особенно мусульман".

По его словам, тот факт, что это сожжение Корана произошло перед посольством Турции, превращает этот случай для Турции как в религиозный, так и в национальный вопрос.

"Если вы так уважаете права и свободы, вы в первую очередь будете уважать религиозные убеждения Турецкой Республики или мусульман. Если вы не проявите это уважение, мне жаль, но вы не получите от нас никакой поддержки в отношении НАТО", – добавил он.

Контекст:

21 января в Стокгольме прошли протесты против вступления Швеции в НАТО, а также в поддержку курдов. На одном из них лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран, пишет Reuters.

При этом агентство отмечает, что Палудан получил разрешение от полиции на проведение акции. В разрешении говорилось, что "его акция протеста была направлена против ислама и попытки президента Турции Реджепа Эрдогана повлиять на свободу выражения мнений в Швеции".

Инцидент привел к осложнению отношений между Швецией и Турцией. В частности, Турция отменила визит в Анкару министра обороны Швеции, в рамках которого планировались переговоры о расширении НАТО.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Турция, ислам, НАТО, религия, протесты, Швеция, мусульмане, Стокгольм, акции, Анкара, акция
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