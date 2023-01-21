Турция отменила визит в Анкару министра обороны Швеции. Планировались переговоры о расширении НАТО

Йонсон (на фото) объяснил, что пообщался с Акаром в Германии Фото: ЕРА

Министр обороны Турции Хулуси Акар назвал планируемый визит "бессмысленным" и объявил, что Анкара приняла решение отменить визит шведского министра.

Акар связал это решение с "продолжающимися антитурецкими акциями" в Швеции сторонников сирийского крыла Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической, а также с "провокациями с сожжением копии Корана".

"Ожидаем от Стокгольма принятия мер и конкретных шагов", – заявил министр обороны Турции.

Reuters пишет, что Йонсон рассказал о встрече с Акаром 20 января "во время встречи западных союзников в Германии" и в ходе общения они "решили отложить запланированную встречу".

Британское агентство рассказало, что на проведение акций протеста в Стокгольме дали разрешение власти Швеции. Планируется, что вечером 21 января 500–600 человек соберутся, чтобы выразить свой протест против вступления Швеции в НАТО, которое зависит от ратификации Турции. Также на акции протеста ультраправый политик намеревался сжечь Коран возле посольства Турции.