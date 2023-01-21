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Турция отменила визит в Анкару министра обороны Швеции. Планировались переговоры о расширении НАТО

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Йонсон (на фото) объяснил, что пообщался с Акаром в Германии
Йонсон (на фото) объяснил, что пообщался с Акаром в Германии
Фото: ЕРА

Турция отменила запланированный на 27 января визит в Анкару министра обороны Швеции Пола Йонсона, проинформировало 21 января государственное турецкое агентство "Анадолу".

Министр обороны Турции Хулуси Акар назвал планируемый визит "бессмысленным" и объявил, что Анкара приняла решение отменить визит шведского министра.

Акар связал это решение с "продолжающимися антитурецкими акциями" в Швеции сторонников сирийского крыла Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической, а также с "провокациями с сожжением копии Корана".

"Ожидаем от Стокгольма принятия мер и конкретных шагов", – заявил министр обороны Турции.

Reuters пишет, что Йонсон рассказал о встрече с Акаром 20 января "во время встречи западных союзников в Германии" и в ходе общения они "решили отложить запланированную встречу".

Британское агентство рассказало, что на проведение акций протеста в Стокгольме дали разрешение власти Швеции. Планируется, что вечером 21 января 500–600 человек соберутся, чтобы выразить свой протест против вступления Швеции в НАТО, которое зависит от ратификации Турции. Также на акции протеста ультраправый политик намеревался сжечь Коран возле посольства Турции.

Контекст:

Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года, после того как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

28 из 30 членов НАТО ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в Альянс, заявлял генсек союза Йенс Столтенберг 20 октября. Кроме Турции, его не ратифицировала Венгрия. Ожидается, что Будапешт примет это решение в начале 2023 года.

Турция выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявки на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая президент страны Реджеп Эрдоган, Турция не одобряет заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.

29 ноября министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеция и Финляндия добились прогресса в получении одобрения Турции на вступление в НАТО, но они должны сделать еще больше.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Германия, Турция, НАТО, протесты, Швеция, переговоры, Стокгольм, курды, Анкара, ратификация, визит, Хулуси Акар, акции протеста, членство
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