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Эрдоган заявил, что Турция не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО

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Эрдоган назвал акцию в Швеции, где сожгли Коран, "грязной"
Эрдоган назвал акцию в Швеции, где сожгли Коран, "грязной"
Фото: EPA

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО из-за акции в Стокгольме. Об этом он сказал 23 января после заседания кабинета министров страны, сообщило агентство Anadolu.

21 января возле посольства Турции в Стокгольме прошли протесты. На одном из них лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран, пишет ReutersПри этом агентство отмечает, что Палудан получил разрешение от полиции на проведение акции. В разрешении говорилось, что "его акция протеста была направлена против ислама и попытки президента Турции Реджепа Эрдогана повлиять на свободу выражения мнений в Швеции". Другая акция протеста прошла против вступления Швеции в НАТО и в поддержку курдов.

Эрдоган назвал акцию, где сожгли Коран, "грязной". По его словам, она оскорбляет "и мусульман, и вообще всех людей, все права и свободы". 

"Швеции не стоит больше ждать поддержку", – сказал турецкий президент.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем написал в Twitter, что исламофобские провокации "ужасны".

"Швеция обладает далекоидущей свободой слова, но это не означает, что шведское правительство или я поддерживаем мнения, высказанные таким образом", – написал он.

После инцидента в Стокгольме Финляндия допустила вступление в НАТО отдельно от Швеции, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. По его словам, вариант, при котором заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО будут рассмотрены без привязки друг к другу, возможен, если "заявка Швеции будет долго не рассматриваться".

Контекст:

Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года, после того как РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

28 из 30 членов НАТО ратифицировали вступление Швеции и Финляндии в Альянс, заявлял генсек союза Йенс Столтенберг 20 октября. Кроме Турции, его не ратифицировала Венгрия. Ожидается, что Будапешт примет это решение в начале 2023 года.

Турция выступала против членства Швеции и Финляндии в НАТО еще до подачи ими заявки на вступление в Альянс. Как объяснял 16 мая президент страны Реджеп Эрдоган, Турция не одобряет заявку, потому что Швеция и Финляндия "не имеют четкой и недвусмысленной позиции в отношении террористических организаций". Такой в Анкаре считают, в частности, Рабочую партию Курдистана.

Теги: Турция, Реджеп Эрдоган, НАТО, Швеция, посольство, Финляндия, Стокгольм, вступ
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