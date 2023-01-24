Эрдоган заявил, что Турция не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО

21 января возле посольства Турции в Стокгольме прошли протесты. На одном из них лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран, пишет Reuters. При этом агентство отмечает, что Палудан получил разрешение от полиции на проведение акции. В разрешении говорилось, что "его акция протеста была направлена против ислама и попытки президента Турции Реджепа Эрдогана повлиять на свободу выражения мнений в Швеции". Другая акция протеста прошла против вступления Швеции в НАТО и в поддержку курдов.

Эрдоган назвал акцию, где сожгли Коран, "грязной". По его словам, она оскорбляет "и мусульман, и вообще всех людей, все права и свободы".

"Швеции не стоит больше ждать поддержку", – сказал турецкий президент.

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем написал в Twitter, что исламофобские провокации "ужасны".

"Швеция обладает далекоидущей свободой слова, но это не означает, что шведское правительство или я поддерживаем мнения, высказанные таким образом", – написал он.

Islamophobic provocations are appalling. Sweden has a far-reaching freedom of expression, but it does not imply that the Swedish Government, or myself, support the opinions expressed. — Tobias Billström (@TobiasBillstrom) January 21, 2023

После инцидента в Стокгольме Финляндия допустила вступление в НАТО отдельно от Швеции, заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто. По его словам, вариант, при котором заявки Финляндии и Швеции на членство в НАТО будут рассмотрены без привязки друг к другу, возможен, если "заявка Швеции будет долго не рассматриваться".