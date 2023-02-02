"Никогда ничего не исключайте". Министр обороны Британии отреагировал на призыв Джонсона предоставить Украине истребители

По словам Уоллеса, он занимался обсуждением вопросов военной помощи "довольно долгое время" и усвоил две вещи: "никогда ничего не исключайте и никогда ничего не исключайте".

Кроме того, Sky News цитирует официального представителя действующего премьер-министра Великобритании Риши Сунака, заявившего, что предоставлять Украине самолеты, стоящие на вооружении Королевских ВВС, "нецелесообразно". Речь идет о самолетах Eurofighter Typhoon и F-35, которые на Даунинг-стрит назвали "чрезвычайно сложной" техникой, требующей, к тому же, длительного обучения экипажей.

В британском правительстве пообещали, что продолжат "тесно сотрудничать с украинцами", чтобы "понять их потребности" и оказать поддержку.

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Fox News, которое вышло 31 января, призвал усилить поддержку Украины и "дать им [украинцам] то, что им нужно, будь то танки или дальнобойная артиллерия".

Говоря о предоставлении Украине истребителей F-16, Джонсон напомнил, что решениям о передаче ВСУ других видов военной техники всегда предшествовали дискуссии. "Каждый раз когда мы говорим, что будет ошибкой предоставлять какой-то один вид оружия, мы в конечном итоге делаем это, и это заканчивается тем, что это правильная вещь для Украины", – подчеркнул он.