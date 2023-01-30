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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Обе стороны знали, что это ложь". Уоллес рассказал, как Шойгу уверял его в феврале 2022 года, что Россия не вторгнется в Украину

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Уоллес заявил, что встреча с Шойгу в феврале 2022 года еще больше убедила его в том, что РФ готовится напасть на Украину, хоть и отрицает это
Уоллес заявил, что встреча с Шойгу в феврале 2022 года еще больше убедила его в том, что РФ готовится напасть на Украину, хоть и отрицает это
Фото: EPA

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес за две недели до начала полномасштабного вторжения России в Украину встречался в Москве с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу. Уоллеса заверили, что Россия не вторгнется в Украину, но, по его словам, "обе стороны знали, что это ложь".

Об этом сообщает BBС News 30 января, ссылаясь на материалы документального фильма "Путин против Запада", премьера которого состоится на телеканале BBC вечером 30 января.

Уоллес описал разговор с российским министром обороны как "демонстрацию запугивания или силы" со стороны визави. Уоллес считает, что российские коллеги транслировали ему месседж о "могуществе" России, но при этом их ложь была неприкрытой.

"Я собираюсь солгать тебе, ты знаешь, что я лгу, и я знаю, что ты знаешь, что я лгу, и я все еще буду лгать тебе", – такое впечатление, согласно фильму, у Уоллеса сложилось от поведения Шойгу.

Глава британского военного ведомства отметил, что "довольно пугающая, но прямая ложь", которую он услышал в Москве, подтвердила его опасения о вторжении РФ в Украину.

По словам Уоллеса, после окончания встречи начальник Генерального штаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов сказав ему, что "никогда больше мы [Россия] не будем унижены".

 

Контекст:

Уже в начале ноября 2021 года США предупреждали европейских партнеров о возможной военной операции РФ против Украины, со ссылкой на источники писало Bloomberg. Агентство отмечало, что оценки Вашингтона основывались на информации, которой США еще не поделились с ЕС. Позднее администрация Байдена выборочно рассекретила и передала разведывательные данные по поводу агрессии России дружественным странам. 

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. На фоне этой информации ряд европейских лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Англии Бориса Джонсона, предприняли попытки переговоров с Путиным.

Путин и российские официальные лица c осени 2021 года неоднократно заявляли, что у РФ нет планов вторгаться в Украину.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

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