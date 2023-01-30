"Обе стороны знали, что это ложь". Уоллес рассказал, как Шойгу уверял его в феврале 2022 года, что Россия не вторгнется в Украину

Уоллес заявил, что встреча с Шойгу в феврале 2022 года еще больше убедила его в том, что РФ готовится напасть на Украину, хоть и отрицает это Фото: EPA

Об этом сообщает BBС News 30 января, ссылаясь на материалы документального фильма "Путин против Запада", премьера которого состоится на телеканале BBC вечером 30 января.

Уоллес описал разговор с российским министром обороны как "демонстрацию запугивания или силы" со стороны визави. Уоллес считает, что российские коллеги транслировали ему месседж о "могуществе" России, но при этом их ложь была неприкрытой.

"Я собираюсь солгать тебе, ты знаешь, что я лгу, и я знаю, что ты знаешь, что я лгу, и я все еще буду лгать тебе", – такое впечатление, согласно фильму, у Уоллеса сложилось от поведения Шойгу.

Глава британского военного ведомства отметил, что "довольно пугающая, но прямая ложь", которую он услышал в Москве, подтвердила его опасения о вторжении РФ в Украину.

По словам Уоллеса, после окончания встречи начальник Генерального штаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов сказав ему, что "никогда больше мы [Россия] не будем унижены".