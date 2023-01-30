"Обе стороны знали, что это ложь". Уоллес рассказал, как Шойгу уверял его в феврале 2022 года, что Россия не вторгнется в Украину

Об этом сообщает BBС News 30 января, ссылаясь на материалы документального фильма "Путин против Запада", премьера которого состоится на телеканале BBC вечером 30 января.
Уоллес описал разговор с российским министром обороны как "демонстрацию запугивания или силы" со стороны визави. Уоллес считает, что российские коллеги транслировали ему месседж о "могуществе" России, но при этом их ложь была неприкрытой.
"Я собираюсь солгать тебе, ты знаешь, что я лгу, и я знаю, что ты знаешь, что я лгу, и я все еще буду лгать тебе", – такое впечатление, согласно фильму, у Уоллеса сложилось от поведения Шойгу.
Глава британского военного ведомства отметил, что "довольно пугающая, но прямая ложь", которую он услышал в Москве, подтвердила его опасения о вторжении РФ в Украину.
По словам Уоллеса, после окончания встречи начальник Генерального штаба ВС РФ генерал Валерий Герасимов сказав ему, что "никогда больше мы [Россия] не будем унижены".
Уже в начале ноября 2021 года США предупреждали европейских партнеров о возможной военной операции РФ против Украины, со ссылкой на источники писало Bloomberg. Агентство отмечало, что оценки Вашингтона основывались на информации, которой США еще не поделились с ЕС. Позднее администрация Байдена выборочно рассекретила и передала разведывательные данные по поводу агрессии России дружественным странам.
В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. На фоне этой информации ряд европейских лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Англии Бориса Джонсона, предприняли попытки переговоров с Путиным.
Путин и российские официальные лица c осени 2021 года неоднократно заявляли, что у РФ нет планов вторгаться в Украину.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.