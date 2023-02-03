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В правительстве Великобритании пояснили, почему не передают Украине истребители

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Передача Украине самолетов на данном этапе "была бы неправильным подходом", но "твердое решение" еще не принято, заявили в минобороны Великобритании 1 февраля
Передача Украине самолетов на данном этапе "была бы неправильным подходом", но "твердое решение" еще не принято, заявили в минобороны Великобритании 1 февраля
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Великобритания сосредоточена на оказании помощи, которую Украина может использовать в краткосрочной перспективе.

Об этом 2 февраля заявили в правительстве премьер-министра Риши Сунака, сообщил Sky News.  

По словам спикера британского премьера, в правительстве Великобритании "будут продолжать прислушиваться к украинцам и думать, что правильно в долгосрочной перспективе".

В то же время он отметил, что "самая быстрая программа обучения для нового пилота составляет примерно 35 месяцев", а "текущая программа обучения на реактивных самолетах Великобритании длится пять лет".

Правительство сосредоточено на оказании помощи, которую Украина может использовать в этом году, добавил пресс-секретарь Сунака.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил 1 февраля, что передача Украине самолетов на данном этапе "была бы неправильным подходом", но "твердое решение" еще не принято.

По словам Уоллеса, он занимался обсуждением вопросов военной помощи "довольно долгое время" и усвоил две вещи: "никогда ничего не допускайте и никогда ничего не исключайте".

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Fox News, которое вышло 31 января, призвал усилить поддержку Украины и "дать им [украинцам] то, что им нужно, будь то танки или дальнобойная артиллерия".

Говоря о предоставлении Украине истребителей F-16, Джонсон напомнил, что решениям о передаче ВСУ других видов военной техники всегда предшествовали дискуссии. "Каждый раз когда мы говорим, что будет ошибкой предоставлять какой-то один вид оружия, мы в конечном итоге делаем это, и это заканчивается тем, что это правильная вещь для Украины", – подчеркнул он.

Контекст:

20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".

Издание Politico написало, что в январе западные союзники начали дебаты о поставках Украине современных истребителей.

Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит украинское правительство, заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра 19 января. 23 января министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2.

30 января президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что допускает передачу Украине военных самолетов западными партнерами. По словам французского президента, "по определению ничто не исключено". При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов. В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, отметил Макрон.

В свою очередь, 30 января президент США Джо Байден заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16, Белый дом его поддержал.

Теги: Украина, Великобритания, правительство, авиация, военная помощь, военные учения, истребители, самолеты, премьер-министр, спикер, пилот, Риши Сунак
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