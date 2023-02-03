В правительстве Великобритании пояснили, почему не передают Украине истребители

Передача Украине самолетов на данном этапе "была бы неправильным подходом", но "твердое решение" еще не принято, заявили в минобороны Великобритании 1 февраля Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Об этом 2 февраля заявили в правительстве премьер-министра Риши Сунака, сообщил Sky News.

По словам спикера британского премьера, в правительстве Великобритании "будут продолжать прислушиваться к украинцам и думать, что правильно в долгосрочной перспективе".

В то же время он отметил, что "самая быстрая программа обучения для нового пилота составляет примерно 35 месяцев", а "текущая программа обучения на реактивных самолетах Великобритании длится пять лет".

Правительство сосредоточено на оказании помощи, которую Украина может использовать в этом году, добавил пресс-секретарь Сунака.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил 1 февраля, что передача Украине самолетов на данном этапе "была бы неправильным подходом", но "твердое решение" еще не принято.

По словам Уоллеса, он занимался обсуждением вопросов военной помощи "довольно долгое время" и усвоил две вещи: "никогда ничего не допускайте и никогда ничего не исключайте".

Экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью Fox News, которое вышло 31 января, призвал усилить поддержку Украины и "дать им [украинцам] то, что им нужно, будь то танки или дальнобойная артиллерия".

Говоря о предоставлении Украине истребителей F-16, Джонсон напомнил, что решениям о передаче ВСУ других видов военной техники всегда предшествовали дискуссии. "Каждый раз когда мы говорим, что будет ошибкой предоставлять какой-то один вид оружия, мы в конечном итоге делаем это, и это заканчивается тем, что это правильная вещь для Украины", – подчеркнул он.