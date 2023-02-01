Резников сообщил, что провел с Макроном "откровенный и продуктивный" разговор о нуждах ВСУ

"Состоялся очень откровенный и продуктивный разговор о неотложных оперативных нуждах украинской армии для самообороны от российского агрессора. Франция с нами! Спасибо народу и президенту Франции за их лидерство и непоколебимую поддержку", – заявил министр.
Had the honor to meet with the * President @EmmanuelMacron . A very frank&productive conversation took place regarding #UAarmy urgent operational needs for self-defense from the rus aggressor.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 1, 2023
* is with us!Thank you to * President & people for their leadership&unwavering support
СМИ сообщали, что Резников во время встречи с Макроном попросит у него передать ВСУ истребители.
По состоянию на декабрь, как сообщила газета CNews со ссылкой на данные Елисейского дворца, Франция выделила Украине €2,7 млрд помощи, из которой военной помощи – на €750 млн. Франция, в частности, предоставила Украине САУ Caesar, ЗРК Crotale, противотанковые ракетные комплексы, гаубицы TRF1, бронетранспортеры VAB, боеприпасы, снаряжение, отметил телеканал France 24.
30 января 2023 Макрон допустил передачу Украине военных самолетов западными партнерами.