Резников сообщил, что провел с Макроном "откровенный и продуктивный" разговор о нуждах ВСУ

Резников: Спасибо народу и президенту Франции за их лидерство и непоколебимую поддержку Фото: EPA

"Состоялся очень откровенный и продуктивный разговор о неотложных оперативных нуждах украинской армии для самообороны от российского агрессора. Франция с нами! Спасибо народу и президенту Франции за их лидерство и непоколебимую поддержку", – заявил министр.

Had the honor to meet with the * President @EmmanuelMacron . A very frank&productive conversation took place regarding #UAarmy urgent operational needs for self-defense from the rus aggressor.

* is with us!Thank you to * President & people for their leadership&unwavering support — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 1, 2023

СМИ сообщали, что Резников во время встречи с Макроном попросит у него передать ВСУ истребители.