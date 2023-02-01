ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников сообщил, что провел с Макроном "откровенный и продуктивный" разговор о нуждах ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Резников: Спасибо народу и президенту Франции за их лидерство и непоколебимую поддержку
Резников: Спасибо народу и президенту Франции за их лидерство и непоколебимую поддержку
Фото: EPA

Министр обороны Украины Алексей Резников во Франции 1 февраля встретился с президентом страны Эммануэлем Макроном. Об этом он сообщил в Twitter.

"Состоялся очень откровенный и продуктивный разговор о неотложных оперативных нуждах украинской армии для самообороны от российского агрессора. Франция с нами! Спасибо народу и президенту Франции за их лидерство и непоколебимую поддержку", – заявил министр.

СМИ сообщали, что Резников во время встречи с Макроном попросит у него передать ВСУ истребители.

Контекст:

По состоянию на декабрь, как сообщила газета CNews со ссылкой на данные Елисейского дворца, Франция выделила Украине €2,7 млрд помощи, из которой военной помощи – на 750 млн. Франция, в частности, предоставила Украине САУ Caesar, ЗРК Crotale, противотанковые ракетные комплексы, гаубицы TRF1, бронетранспортеры VAB, боеприпасы, снаряжение, отметил телеканал France 24

30 января 2023 Макрон допустил передачу Украине военных самолетов западными партнерами.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, Франция, военная помощь, Алексей Резников, Минобороны, самолеты, ВСУ, война России против Украины, Эммануэль Макрон
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Поляковой не будет. NK, Могилевской". Режиссер от Украины на "Евровидении 2023" заявил, что в шоу будет задействованы украинские артисты
"Поляковой не будет. NK, Могилевской". Режиссер от Украины на "Евровидении 2023" заявил, что в шоу будет задействованы украинские артисты
Галина ГРИШИНА
alyona alyona сообщила, что ее будут оперировать
alyona alyona сообщила, что ее будут оперировать
Галина ГРИШИНА
Бейонсе снялась для афиши в лифе и стрингах с кристаллами. Певица объявила о мировом концертном туре
Бейонсе снялась для афиши в лифе и стрингах с кристаллами. Певица объявила о мировом концертном туре
Галина ГРИШИНА
  В новом эпизоде Масяня заговорила на украинском, выплачивает проценты на репарации, а РФ распалась на части. Видео
  В новом эпизоде Масяня заговорила на украинском, выплачивает проценты на репарации, а РФ распалась на части. Видео
Галина ГРИШИНА
  "Евровидение 2023". Состоялась жеребьевка конкурсантов и вручение ключей мэру Ливерпуля. Видео
  "Евровидение 2023". Состоялась жеребьевка конкурсантов и вручение ключей мэру Ливерпуля. Видео
Галина ГРИШИНА
Мать троих детей Грэм снялась без бюстгальтера
Мать троих детей Грэм снялась без бюстгальтера
Джинсовые шорты и массивные сапоги. Дорофеева с разных ракурсов показала, как выглядит в новом образе. Видео
Джинсовые шорты и массивные сапоги. Дорофеева с разных ракурсов показала, как выглядит в новом образе. Видео
Галина ГРИШИНА
"Приходи ко мне как-нибудь". 57-летняя Херли показала часть бюста
"Приходи ко мне как-нибудь". 57-летняя Херли показала часть бюста
"Мой голос в порядке, но тело слабо". 74-летний Осборн сообщил о завершении гастрольной деятельности
"Мой голос в порядке, но тело слабо". 74-летний Осборн сообщил о завершении гастрольной деятельности
Галина ГРИШИНА
Макаревич с женой перешли на парусах самое штормовое место в мире
Макаревич с женой перешли на парусах самое штормовое место в мире
"Хочется каждое утро такое солнышко". Жена Тигипко снялась лежа, прикрыв бюст цветами. Фото
"Хочется каждое утро такое солнышко". Жена Тигипко снялась лежа, прикрыв бюст цветами. Фото
Кацурина показала ролик с участием маленького сына, снятый на отдыхе. Видео
Кацурина показала ролик с участием маленького сына, снятый на отдыхе. Видео
  "Мавка. Лісова пісня". Вышел трейлер украинского мультфильма. Видео
  "Мавка. Лісова пісня". Вышел трейлер украинского мультфильма. Видео
В сети опубликовали фото Рианны в кружевных колготках и лакированных трусах
В сети опубликовали фото Рианны в кружевных колготках и лакированных трусах
Dantes назвал украинскую артистку, с которой очень давно хочет записать совместную песню
Dantes назвал украинскую артистку, с которой очень давно хочет записать совместную песню
Галина ГРИШИНА
"Взяла себя в руки и вперед!" Мишина показала, как выглядит после тренировки, и выставила кончик языка
"Взяла себя в руки – и вперед!" Мишина показала, как выглядит после тренировки, и выставила кончик языка
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Никитюк снялась в прозрачном бюстгальтере. Фото (152301)
2
Мать единственной дочери Владимира Кличко снялась в нюдовом топе с прозрачной вставкой. Экс-жена мэра Киева Кличко отреагировала (95095)
3
Кум Зеленского Пикалов рассказал, с какого номера он ему звонил, чтобы поздравить с днем рождения (90910)
4
Квиткова снялась в плавках на завязках. Фото (86551)
5
Как менялся Винник за последние 10 лет. Семь фото до исчезновения артиста и одно после (53498)
6
33-летняя Мишина в глубоком декольте прогнулась перед объективом (46171)
7
Новая девушка Остапчука снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере (35877)
8
Фейгин: Путин с бывшей женой Людмилой с конца 90-х не жили вместе (33425) G
 
 
 
 