Франция купит для Украины радары для ПВО GM 200 – минобороны

Об этом 31 января в Париже на совместной пресс-конференции с министром обороны Украины Алексеем Резниковым сообщил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню. Мероприятие транслировалось в Twitter минобороны Франции.

Лекорню отметил, что Резников в декабре 2022 года рассказал ему о потребности Украины в радарах GM 200.

"Уже завтра мы подпишем с Thales соглашение о предоставлении таких радаров и это будет профинансировано спецфондом, который был создан во Франции", – рассказал Лекорню.

По его словам, Франция также координируется с союзниками, чтобы обеспечить Украину достаточным количеством ракет к переданным ЗРК Crotale.

Кроме того, Лекорню проинформировал о передаче Украине еще 12 САУ Caesar и заявил, что в вопросе поставок Киеву истребителей на определенных условиях "нет табу".

Conférence de presse de @SebLecornu * , ministre des Armées et de son homologue ukrainien @oleksiireznikov * https://t.co/zPivObufFe — Ministère des Armées * (@Armees_Gouv) January 31, 2023

GM 200 – радар средней дальности, позволяет обнаружить вражеский самолет на расстоянии 250 км, сообщило Europe 1. Радар также обеспечивает защиту от ракет и артиллерийского огня, предупреждая наземные войска об огне противника.