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Франция купит для Украины радары для ПВО GM 200 – минобороны

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GM 200 радар средней дальности, позволяет обнаружить вражеский самолет на расстоянии 250 км
GM 200 – радар средней дальности, позволяет обнаружить вражеский самолет на расстоянии 250 км
Фото: wikipedia.org

Франция по просьбе Украины приобретет радары для противовоздушной обороны Ground Master 200 (GM 200) производства французской Thales.

Об этом 31 января в Париже на совместной пресс-конференции с министром обороны Украины Алексеем Резниковым сообщил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню. Мероприятие транслировалось в Twitter минобороны Франции.

Лекорню отметил, что Резников в декабре 2022 года рассказал ему о потребности Украины в радарах GM 200.

"Уже завтра мы подпишем с Thales соглашение о предоставлении таких радаров и это будет профинансировано спецфондом, который был создан во Франции", – рассказал Лекорню.

По его словам, Франция также координируется с союзниками, чтобы обеспечить Украину достаточным количеством ракет к переданным ЗРК Crotale.

Кроме того, Лекорню проинформировал о передаче Украине еще 12 САУ Caesar и заявил, что в вопросе поставок Киеву истребителей на определенных условиях "нет табу".

GM 200 – радар средней дальности, позволяет обнаружить вражеский самолет на расстоянии 250 км, сообщило Europe 1. Радар также обеспечивает защиту от ракет и артиллерийского огня, предупреждая наземные войска об огне противника.

Контекст:

В апреле 2022 года о предоставлении Украине САУ Caesar объявил президент Франции Эммануэль Макрон. Всего Украина получила 18 установок.

В ноябре 2022 года Лекорню сообщал, что Франция передала Вооруженным силам Украины два зенитных ракетных комплекса Crotale.

30 января во время визита в Гаагу (Нидерланды) Макрон допустил передачу Украине военных самолетов западными партнерами.

Теги: Украина, Франция, ПВО, военная помощь, Париж, Алексей Резников, Минобороны, самолеты, война России против Украины, ракеты, пресс-конференция, визит, соглашение, Себастьян Лекорню
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