Минобороны Украины показало видео работы французского противотанкового комплекса Milan-2

На видео продемонстрирована работа операторов ПТРК 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев.
В Минобороны отметили, что ракеты Milan-2 обладают бронебойностью не менее 1000 мм, которой достаточно для эффективного поражения как основных агрегатов танка, так и экипажа внутри.
Ракета из этого ПТРК достигает цели за 24 секунды. Сам комплекс стоит на вооружении армий более 40 стран мира.
Легкие пехотные противотанковые ракеты Milan-2 Украина получила из стран Европейского союза еще в апреле, писал "Мілітарний". Сюжет о том, как украинские военные осваивают это оружие, публиковал канал CNN.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.
По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.