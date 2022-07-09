ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минобороны Украины показало видео работы французского противотанкового комплекса Milan-2

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ПТРК Milan-2 Украина получила от иностранных партнеров весной
ПТРК Milan-2 Украина получила от иностранных партнеров весной
Скриншот: cnn.com

Украинские военные показали, как работают французские переносные противотанковые ракетные комплексы Milan-2 на фронте. Видео опубликовано 8 июля в Facebook Министерства обороны.

На видео продемонстрирована работа операторов ПТРК 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев.

В Минобороны отметили, что ракеты Milan-2 обладают бронебойностью не менее 1000 мм, которой достаточно для эффективного поражения как основных агрегатов танка, так и экипажа внутри.

Ракета из этого ПТРК достигает цели за 24 секунды. Сам комплекс стоит на вооружении армий более 40 стран мира.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/videos/1430776534012805/

Легкие пехотные противотанковые ракеты Milan-2 Украина получила из стран Европейского союза еще в апреле, писал "Мілітарний". Сюжет о том, как украинские военные осваивают это оружие, публиковал канал CNN.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции.

По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.

Теги: оружие, Министерство обороны Украины, Минобороны, война России против Украины, ракеты, ПТРК
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Украинский режиссер Нариман Алиев выставил на аукцион сценарий фильма "Домой". Вырученные деньги передаст ВСУ
  Украинский режиссер Нариман Алиев выставил на аукцион сценарий фильма "Домой". Вырученные деньги передаст ВСУ
"Как это искренне. Нашим героям нужна такая поддержка". Полякова выступила с концертом для украинских защитников. Видео
"Как это искренне. Нашим героям нужна такая поддержка". Полякова выступила с концертом для украинских защитников. Видео
В Минюсте Украины рассказали, в какой области больше всего было зарегистрировано браков за время войны
В Минюсте Украины рассказали, в какой области больше всего было зарегистрировано браков за время войны
"Кайфовая пара", "И любовь искренняя". Галкин показал ролик о жизни с Пугачевой
"Кайфовая пара", "И любовь искренняя". Галкин показал ролик о жизни с Пугачевой
"Харьковчане – это железо". Крупин впервые после начала войны вернулся в родной Харьков и спел в центре города под гитару. Видео
"Харьковчане – это железо". Крупин впервые после начала войны вернулся в родной Харьков и спел в центре города под гитару. Видео
Coldplay спела в Варшаве "Обійми мене" вместе с украинским уличным музыкантом. Видео
Coldplay спела в Варшаве "Обійми мене" вместе с украинским уличным музыкантом. Видео
  Зеленская: Говорить, что наша семья воссоединилась, пока что рановато
  Зеленская: Говорить, что наша семья воссоединилась, пока что рановато
СМИ в РФ обнародовали список из 30 российских исполнителей, концерты которых запрещено проводить в России
СМИ в РФ обнародовали список из 30 российских исполнителей, концерты которых запрещено проводить в России
Гордон поддержал Джонсона, опубликовав свое фото с прической, как у британского премьер-министра
Гордон поддержал Джонсона, опубликовав свое фото с прической, как у британского премьер-министра
Внезапно скончался 50-летний основатель Bobina Records Дмитрий Хомулко
Внезапно скончался 50-летний основатель Bobina Records Дмитрий Хомулко
  Козловский о своем выступлении в РФ на 9 мая: Простите. Я сам себя проклинаю за это
  Козловский о своем выступлении в РФ на 9 мая: Простите. Я сам себя проклинаю за это
"Одна из задач – рассказывать миру правду о преступлениях России в Украине". У жены Зеленского появился аккаунт в Twitter
"Одна из задач – рассказывать миру правду о преступлениях России в Украине". У жены Зеленского появился аккаунт в Twitter
  Tarabarova: Наша семья в таком кризисе еще не была ни разу. Пока что мы не придумали, как зарабатывать
  Tarabarova: Наша семья в таком кризисе еще не была ни разу. Пока что мы не придумали, как зарабатывать
  "Триматись своїх". Pianoбой презентовал клип, который снял в опустевшем аэропорту Борисполь. Видео
  "Триматись своїх". Pianoбой презентовал клип, который снял в опустевшем аэропорту Борисполь. Видео
"У нас только Путина можно выбрать, а у них еще и температуру". Звезды "Квартала 95" показали, как жена оккупанта изучает инструкцию к "отжатой на Украине стиралке"
"У нас только Путина можно выбрать, а у них еще и температуру". Звезды "Квартала 95" показали, как жена оккупанта изучает инструкцию к "отжатой на Украине стиралке"
  Украинский артист после начала войны сменил профессию и рассказал, сколько зарабатывает барбером
  Украинский артист после начала войны сменил профессию и рассказал, сколько зарабатывает барбером
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Эдак можно и до мышей до...баться". Арестович высказался о критике в вопросе перемещения военнообязанных с разрешения военкомов (244524)
2
Козловский о своем выступлении в РФ на 9 мая: Простите. Я сам себя проклинаю за это (95114)
3
38-летняя жена 68-летнего Макаревича на Мальдивах показала лицо без макияжа (83518)
4
"У нас только Путина можно выбрать, а у них еще и температуру". Звезды "Квартала 95" показали, как жена оккупанта изучает инструкцию к "отжатой на Украине стиралке" (66195)
5
Гордон поддержал Джонсона, опубликовав свое фото с прической, как у британского премьер-министра (41261)
6
"Чтоб ты сдох, сволочь, потому что ты помогаешь украинцам". Панин рассказал о массовых угрозах в свой адрес (31681)
7
Tarabarova: Наша семья в таком кризисе еще не была ни разу. Пока что мы не придумали, как зарабатывать (31496)
8
"Я сказала "да"!" Актриса сериалов "Сваты" и "Папик" выходит замуж (24794)
 
 
 
 