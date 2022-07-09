Минобороны Украины показало видео работы французского противотанкового комплекса Milan-2

На видео продемонстрирована работа операторов ПТРК 72-й ОМБр имени Черных Запорожцев.

В Минобороны отметили, что ракеты Milan-2 обладают бронебойностью не менее 1000 мм, которой достаточно для эффективного поражения как основных агрегатов танка, так и экипажа внутри.

Ракета из этого ПТРК достигает цели за 24 секунды. Сам комплекс стоит на вооружении армий более 40 стран мира.

Легкие пехотные противотанковые ракеты Milan-2 Украина получила из стран Европейского союза еще в апреле, писал "Мілітарний". Сюжет о том, как украинские военные осваивают это оружие, публиковал канал CNN.

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