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Франция передаст Украине еще 12 САУ Caesar – минобороны

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Франция направит в Польшу 150 инструкторов для обучения украинских военных, отметил на совместной пресс-конференции с Резниковым Лекорню
Франция направит в Польшу 150 инструкторов для обучения украинских военных, отметил на совместной пресс-конференции с Резниковым Лекорню
Фото: EPA

Франция передаст Украине 12 дополнительных САУ Caesar.

Об этом 31 января в Париже на совместной пресс-конференции с министром обороны Украины Алексеем Резниковым сообщил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню, его цитирует BFMTV.  

Мероприятие также транслировалось в Twitter минобороны Франции.

По словам Лекорню, Франция направит в Польшу 150 инструкторов для обучения украинских военных.

Ожидается, что к лету обучение пройдут около 2 тыс. украинских солдат, отметил Лекорню.

Контекст:

В апреле 2022 года о предоставлении Украине САУ Caesar объявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в мае, что САУ Caesar уже на передовой, их применяют украинские военные. О количестве переданных Украине установок он не сообщил. 

В июле глава МИД Франции Катрин Колонна уточнила, что Украина получила 12 гаубиц Caesar и еще шесть следуют в страну.

В октябре Макрон заявил, что ЕС работает над поставками Украине дополнительной военной техники, в том числе гаубиц Caesar.

19 января 2023 года стало известно, что Дания передаст Украине все имеющиеся 19 САУ Caesar французского производства.

Теги: Украина, Польша, Франция, военная помощь, Париж, Алексей Резников, Минобороны, война России против Украины, пресс-конференция, Себастьян Лекорню, гаубица
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