Франция передаст Украине еще 12 САУ Caesar – минобороны

Об этом 31 января в Париже на совместной пресс-конференции с министром обороны Украины Алексеем Резниковым сообщил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню, его цитирует BFMTV.
Мероприятие также транслировалось в Twitter минобороны Франции.
По словам Лекорню, Франция направит в Польшу 150 инструкторов для обучения украинских военных.
Ожидается, что к лету обучение пройдут около 2 тыс. украинских солдат, отметил Лекорню.
Conférence de presse de @SebLecornu * , ministre des Armées et de son homologue ukrainien @oleksiireznikov * https://t.co/zPivObufFe— Ministère des Armées * (@Armees_Gouv) January 31, 2023
В апреле 2022 года о предоставлении Украине САУ Caesar объявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил в мае, что САУ Caesar уже на передовой, их применяют украинские военные. О количестве переданных Украине установок он не сообщил.
В июле глава МИД Франции Катрин Колонна уточнила, что Украина получила 12 гаубиц Caesar и еще шесть следуют в страну.
В октябре Макрон заявил, что ЕС работает над поставками Украине дополнительной военной техники, в том числе гаубиц Caesar.
19 января 2023 года стало известно, что Дания передаст Украине все имеющиеся 19 САУ Caesar французского производства.