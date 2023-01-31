Франция передаст Украине еще 12 САУ Caesar – минобороны

Франция направит в Польшу 150 инструкторов для обучения украинских военных, отметил на совместной пресс-конференции с Резниковым Лекорню Фото: EPA

Об этом 31 января в Париже на совместной пресс-конференции с министром обороны Украины Алексеем Резниковым сообщил глава минобороны Франции Себастьян Лекорню, его цитирует BFMTV.

Мероприятие также транслировалось в Twitter минобороны Франции.

По словам Лекорню, Франция направит в Польшу 150 инструкторов для обучения украинских военных.

Ожидается, что к лету обучение пройдут около 2 тыс. украинских солдат, отметил Лекорню.