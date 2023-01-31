Резников об отказе Байдена поставлять F-16 Украине: Верю в "самолетную коалицию". Но сначала должен быть лидер, поэтому я во Франции

Об этом 31 января в Париже на совместной пресс-конференции с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников. Мероприятие транслировалось в Twitter минобороны Франции.
Президент США Джо Байден заявил накануне, 30 января, что Соединенные Штаты не будут поставлять Украине истребители F-16.
"Все виды помощи проходили сначала этап "нет", – прокомментировал Резников. – Это значит, что "нет" – по состоянию на сегодняшний день. Вторая стадия – "давайте обсудим и изучим технические возможности". Третья стадия – "давайте будем готовить ваши экипажи". И четвертая стадия – "берите".
По словам главы Минобороны Украины, "так было с [РСЗО] HIMARS, так было со 155-мм калибром артиллерии… с теми же [БМП] Bradley".
"Вспомните историю с немецкими [танками] Leopard, тоже поначалу было "нет". А сейчас у нас "танковая коалиция". Потому я верю в следующую "самолетную коалицию". Но всегда сначала должен быть лидер. Поэтому я тут [во Франции]", – резюмировал Резников.
Conférence de presse de @SebLecornu * , ministre des Armées et de son homologue ukrainien @oleksiireznikov * https://t.co/zPivObufFe— Ministère des Armées * (@Armees_Gouv) January 31, 2023
СМИ сообщали, что Резников в ходе визита в Париж встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и попросит у него передать ВСУ истребители.
30 января во время визита в Гаагу (Нидерланды) Макрон допустил передачу Украине военных самолетов западными партнерами.
При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов. В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, указал Макрон.
Лекорню подтвердил, что "нет табу" в вопросе поставок Украине истребителей на определенных условиях.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года ни одна страна не сообщала официально о поставках в Украину боевых самолетов – ни советского образца, ни современных западных.
В июле эта тема стала обсуждаться более активно, но уже в сентябре спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина на данный момент не может получить от западных союзников истребители F-16 по ряду причин, в том числе речь шла о необходимости адаптировать украинскую аэродромную инфраструктуру к этой технике.
20 января 2023 года президент Украины Владимир Зеленский обратился к участникам восьмого "Рамштайна" с призывом дать Украине F-16 и дальнобойные ракеты. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 23 января заявил, что вопрос передачи Украине боевых самолетов "сдвинулся с мертвой точки".
Кабинет министров Нидерландов рассмотрит возможность поставки истребителей F-16 Украине, если об этом попросит киевское правительство. Об этом заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра во время парламентских дебатов 19 января. 23 января министр обороны Литовской Республики Арвидас Анушаускас заявил, что Литва поддерживает предоставление Украине западной авиации и считает, что нужно создать систему ее использования.
Издание Politico написало, что в январе западные союзники начали дебаты о поставках Украине современных истребителей.
Глава польского правительства Матеуш Моравецкий заявил 30 января, что Варшава будет лоббировать среди союзников поставку Украине истребителей F-16, как это было с немецкими танками Leopard 2.