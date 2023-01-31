Резников об отказе Байдена поставлять F-16 Украине: Верю в "самолетную коалицию". Но сначала должен быть лидер, поэтому я во Франции

Все виды военной помощи Украине сначала проходили этап "нет", отметил Резников Фото: EPA

Об этом 31 января в Париже на совместной пресс-конференции с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню заявил глава Минобороны Украины Алексей Резников. Мероприятие транслировалось в Twitter минобороны Франции.

Президент США Джо Байден заявил накануне, 30 января, что Соединенные Штаты не будут поставлять Украине истребители F-16.

"Все виды помощи проходили сначала этап "нет", – прокомментировал Резников. – Это значит, что "нет" – по состоянию на сегодняшний день. Вторая стадия – "давайте обсудим и изучим технические возможности". Третья стадия – "давайте будем готовить ваши экипажи". И четвертая стадия – "берите".

По словам главы Минобороны Украины, "так было с [РСЗО] HIMARS, так было со 155-мм калибром артиллерии… с теми же [БМП] Bradley".

"Вспомните историю с немецкими [танками] Leopard, тоже поначалу было "нет". А сейчас у нас "танковая коалиция". Потому я верю в следующую "самолетную коалицию". Но всегда сначала должен быть лидер. Поэтому я тут [во Франции]", – резюмировал Резников.

Conférence de presse de @SebLecornu * , ministre des Armées et de son homologue ukrainien @oleksiireznikov * https://t.co/zPivObufFe — Ministère des Armées * (@Armees_Gouv) January 31, 2023

СМИ сообщали, что Резников в ходе визита в Париж встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и попросит у него передать ВСУ истребители.

30 января во время визита в Гаагу (Нидерланды) Макрон допустил передачу Украине военных самолетов западными партнерами.

При этом президент Франции назвал условия передачи Киеву боевых самолетов. В частности, возможные поставки не должны привести к эскалации в войне. То, что передает Франция, "должно не затрагивать российскую территорию, а защищать Украину", а также "не ослаблять боеспособность" французской армии, указал Макрон.

Лекорню подтвердил, что "нет табу" в вопросе поставок Украине истребителей на определенных условиях.