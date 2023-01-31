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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ получат до 140 современных танков в первой волне военной помощи от партнеров – МИД Украины

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Украина продолжает работу над расширением танковой коалиции, отметил Кулеба
Украина продолжает работу над расширением танковой коалиции, отметил Кулеба
Фото: bundeswehr.de

Коалиция стран, которые приняли решение о предоставлении Украине основных танков западного образца, насчитывает 12 участников, однако пока рано называть эти государства, так как некоторые из них еще "должны принять формальные решения".

Об этом 31 января в ходе онлайн-брифинга, который транслировался в Facebook МИД Украины, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Могу лишь отметить, что в первой волне взносов Вооруженные силы Украины получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей: это Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams, и очень рассчитываем на Leclerc", – сказал дипломат.

По словам Кулебы, Украина продолжает работу над расширением танковой коалиции и увеличением взносов уже заявленными участниками. 

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/1221824585093800/

Контекст:

Дискуссии по поводу предоставления Украине современных западных танков велись в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

Первой о предоставлении Украине танков объявила Великобритания. Страна намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2.

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

Канада 26 января объявила о передаче Украине четырех танков Leopard 2.

США предоставят Украине 31 танк Abrams, сообщил 25 января президент Джо Байден. 

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко 27 января рассказал, что в целом разные страны официально подтвердили согласие предоставить Украине 321 тяжелый танк.

Теги: Украина, МИД Украины, танки, Вооруженные силы Украины, военная помощь, коалиция, Дмитрий Кулеба, ВСУ, война России против Украины, Leopard, Challenger 2, Abrams
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