ВСУ получат до 140 современных танков в первой волне военной помощи от партнеров – МИД Украины

Об этом 31 января в ходе онлайн-брифинга, который транслировался в Facebook МИД Украины, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Могу лишь отметить, что в первой волне взносов Вооруженные силы Украины получат от 120 до 140 единиц современных танков западных моделей: это Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams, и очень рассчитываем на Leclerc", – сказал дипломат.

По словам Кулебы, Украина продолжает работу над расширением танковой коалиции и увеличением взносов уже заявленными участниками.