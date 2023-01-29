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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Это не конец истории, это только начало". Резников прокомментировал заявления о передаче танков Украине

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Резников надеется на быстрые поставки западных танков в Украину
Резников надеется на быстрые поставки западных танков в Украину
Фото: Резніков Олексій / Facebook

Вооруженным силам Украины потребуется время, чтобы получить танки от партнеров и обучить экипажи их использованию. Однако министр обороны Украины Алексей Резников надеется, что они будут готовы к применению в боевых условиях к весенней кампании – к марту 2023 года. Об этом он рассказал в интервью канадскому телеканалу CBC, опубликованном 29 января.

Резников сказал, что обещания передачи танков Украине — "это не конец истории, это только начало".

На вопрос, когда может закончиться война, министр сказал, что остается оптимистом.

"Я надеюсь, что этот год станет годом победы", – заявил он, признав, что для этого еще многое предстоит сделать.

Резников сказал, что не знал о контракте, по которому якобы закупались пайки по завышенным ценам, и что на войска это не повлияло.

Комментируя резонансные публикации о закупке продуктов Минобороны, министр признал, что Украине необходимо найти баланс между секретностью военного времени и тем, что страна должна двигаться к более прозрачной системе и "европейским стандартам" антикоррупционных практик, не дожидаясь окончания войны.

Контекст:

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов рассказывал, что весной Украина планирует серьезное наступление и в марте бои будут "самыми жаркими".

Великобритания и Германия заявляли, что намерены поставить в Украину свои танки до конца марта. 

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что не знает, когда прибудут танки из США и Европы. По его словам, если Abrams поступят в Украину в августе, это будет слишком поздно

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх сказала, что США готовятся к тому, что война в Украине может быть долгой, программа поставки танков Киеву ориентирована и на такой сценарий. Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби 27 января подтвердил, что поставка танков Abrams Украине займет "многие месяцы".

Теги: США, Украина, Пентагон, оккупация, танки, Министерство обороны Украины, военная техника, военная помощь, Европа, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация, Leopard, Abrams
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