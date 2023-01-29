"Это не конец истории, это только начало". Резников прокомментировал заявления о передаче танков Украине

Резников сказал, что обещания передачи танков Украине — "это не конец истории, это только начало".

На вопрос, когда может закончиться война, министр сказал, что остается оптимистом.

"Я надеюсь, что этот год станет годом победы", – заявил он, признав, что для этого еще многое предстоит сделать.

Резников сказал, что не знал о контракте, по которому якобы закупались пайки по завышенным ценам, и что на войска это не повлияло.

Комментируя резонансные публикации о закупке продуктов Минобороны, министр признал, что Украине необходимо найти баланс между секретностью военного времени и тем, что страна должна двигаться к более прозрачной системе и "европейским стандартам" антикоррупционных практик, не дожидаясь окончания войны.