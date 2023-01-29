"Это не конец истории, это только начало". Резников прокомментировал заявления о передаче танков Украине

Резников сказал, что обещания передачи танков Украине — "это не конец истории, это только начало".
На вопрос, когда может закончиться война, министр сказал, что остается оптимистом.
"Я надеюсь, что этот год станет годом победы", – заявил он, признав, что для этого еще многое предстоит сделать.
Резников сказал, что не знал о контракте, по которому якобы закупались пайки по завышенным ценам, и что на войска это не повлияло.
Комментируя резонансные публикации о закупке продуктов Минобороны, министр признал, что Украине необходимо найти баланс между секретностью военного времени и тем, что страна должна двигаться к более прозрачной системе и "европейским стандартам" антикоррупционных практик, не дожидаясь окончания войны.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов рассказывал, что весной Украина планирует серьезное наступление и в марте бои будут "самыми жаркими".
Великобритания и Германия заявляли, что намерены поставить в Украину свои танки до конца марта.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что не знает, когда прибудут танки из США и Европы. По его словам, если Abrams поступят в Украину в августе, это будет слишком поздно.
Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх сказала, что США готовятся к тому, что война в Украине может быть долгой, программа поставки танков Киеву ориентирована и на такой сценарий. Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби 27 января подтвердил, что поставка танков Abrams Украине займет "многие месяцы".