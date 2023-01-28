Польша собирает международную коалицию доноров танков для Украины – минобороны

Глава минобороны Польши не назвал конкретных стран, но сказал, что речь идет о Leopard 2A4.
"По моей инициативе мы провели переговоры среди стран с танками Leopard 2A4, чтобы совместно создать коалицию доноров современного бронетанкового вооружения для Украины", – написал Блащак.
Ранее в тот же день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил в интервью CTV News , что Польша готовится передать украинским военным 60 модернизированных танков, из которых половина – измененные Т-72, а также 14 Leopard 2.
Он напомнил, что Польша старается подавать пример и она была первой, отправив 250 танков в прошлом году (президент Польши Анджей Дуда говорил о передаче Украине 260 "постсоветских танков").
Z mojej inicjatywy rozmawiali * my w gronie pa * stw posiadaj * cych czo * gi Leopard 2A4, by wspólnie stworzy * koalicj * donatorów nowoczesnej broni pancernej na Ukrain * . pic.twitter.com/Nr6P1loI8E— Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) January 27, 2023
25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметило издание Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.
Кроме Германии, как сказано на сайте бундесвера, танки Leopard 2 имеют в своих арсеналах еще не менее 14 стран.
Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал Моравецкий 18 января.