Польша собирает международную коалицию доноров танков для Украины – минобороны

Глава минобороны Польши не назвал конкретных стран, но сказал, что речь идет о Leopard 2A4.

"По моей инициативе мы провели переговоры среди стран с танками Leopard 2A4, чтобы совместно создать коалицию доноров современного бронетанкового вооружения для Украины", – написал Блащак.

Ранее в тот же день премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил в интервью CTV News , что Польша готовится передать украинским военным 60 модернизированных танков, из которых половина – измененные Т-72, а также 14 Leopard 2.

Он напомнил, что Польша старается подавать пример и она была первой, отправив 250 танков в прошлом году (президент Польши Анджей Дуда говорил о передаче Украине 260 "постсоветских танков").

Z mojej inicjatywy rozmawiali * my w gronie pa * stw posiadaj * cych czo * gi Leopard 2A4, by wspólnie stworzy * koalicj * donatorów nowoczesnej broni pancernej na Ukrain * . pic.twitter.com/Nr6P1loI8E — Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) January 27, 2023