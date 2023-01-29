Украинские танкисты прибыли в Великобританию для обучения с танками Challenger 2 – минобороны

"Украинские танкисты прибыли в Великобританию для подготовки к дальнейшей борьбе с Россией. Великобритания предоставит Украине танки Challenger 2 вместе с глобальными странами-партнерами, демонстрируя силу поддержки Украины на международном уровне", – говорится в сообщении.

Контекст:

Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Так, в 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд, рассказывал премьер Риши Сунак во время визита в Киев 19 ноября.

11 января правительство Великобритании официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии. Позднее в правительстве уточнили, что пакет военной помощи будет включать 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.

Также Украина получит боевые танки Leopard 2. Германия "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко 20 января сообщил, что украинские военные в ближайшее время начнут обучение на танках Challenger 2.