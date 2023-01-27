Союзники Украины уже дали согласие на поставку 321 тяжелого танка – посол Украины во Франции

"Официально подтверждено разными странами согласие поставить Украине 321 единицу тяжелых танков. Сроки поставок зависят... В каждом случае это по-разному", – сказал он.

Посол добавил, что Украина нуждается в как можно более быстрой передаче техники. По его словам, поставки в августе–сентябре для Украины – это очень поздно.

Контекст:

Украина просит у партнеров современные танки для противостояния российской агрессии и деоккупации украинской территории. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что для выхода на границы 23 февраля 2022 года, то есть до полномасштабного вторжения России в Украину, ВСУ нужно получить от союзников 300 танков, 600–700 БМП и 500 гаубиц.

Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard велись в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

Первой о предоставлении Украине танков объявила Великобритания. Страна намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2.

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

Кроме того, США предоставят Украине 31 танк Abrams, сообщил 25 января президент США Джо Байден. Также Канада 26 января объявила о передаче Украине четырех танков Leopard 2.