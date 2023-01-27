"Как и 160 лет назад, мы вместе, но на этот раз у врага нет шансов". Зеленский поблагодарил Польшу за танки

Зеленский выразил благодарность президенту Польши Анджею Дуде, премьер-министру Матеушу Моравецкому, министру обороны Мариушу Блащаку, главе Бюро национальной безопасности Яцеку Севере и народу Польши "за столь важные решения о передаче Украине 60 польских танков, 30 из которых – знаменитые PT-91 Twardy, и 14 Leopard 2".

160 лет назад, зимой 1863 года, началось Польское восстание (в Польше его еще называют Январским восстанием) против власти Российской империи.

Дякую @AndrzejDuda , @MorawieckiM , @mblaszczak , @JacekSiewiera і народу * за такі важливі рішення про передачу Україні 60 польських танків, 30 із яких – знамениті PT-91 Twardy, і 14 Leopard-2. Як і 160 років тому, ми разом, але цього разу у ворога немає шансів. Разом переможемо!

"Как и 160 лет назад, мы вместе, но на этот раз у врага нет шансов. Вместе победим!" – подчеркнул Зеленский.

Контекст:

Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard велись в течение последних месяцев. Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался от такого шага, но 9 января сказал, что Германия даст Украине тяжелые танки, если это сделают "друзья и союзники".

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, сообщало издание Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.

Кроме того, Великобритания (она первой объявила о предоставлении Украине танков) намерена поставить 14 танков Challenger 2, а США – 31 танк Abrams.

Польша работает над тем, чтобы убедить союзников по ЕС предоставить Киеву до 100 танков, чтобы "изменить ситуацию на поле боя в Украине", сказал Моравецкий 18 января.

27 января он заявил, что Польша готова передать Украине 60 модернизированных танков, из которых половина – PT-91 (польский вариант советского танка Т-72), а также 14 современных танков Leopard 2.