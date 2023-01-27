Путин планирует новое наступление в феврале-марте, в это время Украина еще не получит западные танки – СМИ

По данным агентства, спустя почти год после вторжения, которое должно было занять несколько недель, Россия хочет показать, что способна вернуть и перехватить инициативу. Хотя постоянные неудачи заставили многих в Кремле "более реалистично относиться к своим непосредственным амбициям", признавая, что даже удержание нынешней линии фронта было бы достижением, говорится в сообщении.

Источники отмечают, что Путин по-прежнему убежден, что массовость его армии и готовность к большим потерям позволят ему победить. Возобновление наступления может начаться уже в феврале-марте, говорят близие к нему чиновники. Их комментарии подтверждают данные украинской разведки о готовящемся широкомасштабном наступлении РФ, при этом оно может начаться раньше, чем Киев получит танки западного образца, передать которые решили США, Великобритания и ряд стран Европы.

По словам основателя политической консалтинговой компании R.Politi Татьяны Становой, "Путин разочарован тем, как идут дела, но он не готов отказаться от своих целей. Это просто означает, что маршрут будет длиннее, кровавее и хуже для всех".

Bloomberg напоминает о том, что в РФ недавно объявили о планах по увеличении армии до 1,5 млн человек. На этом фоне американские и европейские разведчики не дают точного ответа, есть ли у Путина сейчас ресурсы для нового крупного наступления, даже после мобилизации прошлой осенью дополнительных 300 тыс. военнослужащих

Прокремлевский политический консультант Сергей Марков в комментарии агентству признал, что война превратилась в затяжную войну, и у России пока недостаточно ни живой силы, ни техники для ее ведения.