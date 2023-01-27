Путин планирует новое наступление в феврале-марте, в это время Украина еще не получит западные танки – СМИ

По данным агентства, спустя почти год после вторжения, которое должно было занять несколько недель, Россия хочет показать, что способна вернуть и перехватить инициативу. Хотя постоянные неудачи заставили многих в Кремле "более реалистично относиться к своим непосредственным амбициям", признавая, что даже удержание нынешней линии фронта было бы достижением, говорится в сообщении.
Источники отмечают, что Путин по-прежнему убежден, что массовость его армии и готовность к большим потерям позволят ему победить. Возобновление наступления может начаться уже в феврале-марте, говорят близие к нему чиновники. Их комментарии подтверждают данные украинской разведки о готовящемся широкомасштабном наступлении РФ, при этом оно может начаться раньше, чем Киев получит танки западного образца, передать которые решили США, Великобритания и ряд стран Европы.
По словам основателя политической консалтинговой компании R.Politi Татьяны Становой, "Путин разочарован тем, как идут дела, но он не готов отказаться от своих целей. Это просто означает, что маршрут будет длиннее, кровавее и хуже для всех".
Bloomberg напоминает о том, что в РФ недавно объявили о планах по увеличении армии до 1,5 млн человек. На этом фоне американские и европейские разведчики не дают точного ответа, есть ли у Путина сейчас ресурсы для нового крупного наступления, даже после мобилизации прошлой осенью дополнительных 300 тыс. военнослужащих
Прокремлевский политический консультант Сергей Марков в комментарии агентству признал, что война превратилась в затяжную войну, и у России пока недостаточно ни живой силы, ни техники для ее ведения.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в декабре 2022 года предположил, что эскалация боевых действий может произойти в феврале.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января 2023 года сказал, что Украина весной планирует серьезное контрнаступление, в марте бои будут "самыми жаркими".
В начале января секретарь Совета национальной обороны и безопасности Украины Алексей Данилов заявил, что есть признаки того, что Россия готовит обострение в феврале – марте 2023 года, однако добавил, что шансов на успех у РФ – "ноль".
20 января министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина готовится к потенциальному масштабному нападению России этой весной. "Мы давно об этом говорим: и наша разведка, и аналитики, и Генеральный штаб, поэтому мы, конечно, к этому готовимся. Мы, разумеется, сигнализировали об этом нашим партнерам, мы с ними – на одной странице в восприятии всех этих рисков", – сказал Резников.
В то же время в Пентагоне 19 января сообщили, что не наблюдают признаков создания новых российских наступательных группировок. "Сейчас лично я не вижу, чтобы готовилось большое российское наступление. Но будем и дальше наблюдать", – сказал спикер Объединенного комитета начальников штабов США Дэйв Батлер.