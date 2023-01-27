Великобритания предлагает построить завод по производству оружия для Украины на территории Польши

По его словам, правительства западных стран продемонстрировали недостаток стратегического прогнозирования, чтобы эффективно помочь Украине "выжить и процветать". Решение о поставках боевых танков, по его мнению, правильное, но "неустойчивое" из-за сложных цепочек передачи танков и боеприпасов к ним.
"Это просто невозможно в долгосрочной перспективе. Танки сегодня – да. Но нам нужна долгосрочная стратегия, чтобы убедиться, что Украина может защитить себя", – сказал он.
Эллвуд отметил, что на фоне сокращения запасов в западных армиях необходимо создать в Польше большой завод по производству вооружений. Это могло бы помочь превратить украинские Вооруженные силы в "более независимые".
"Давайте сделаем это для Украины, чтобы она могла закупать собственное оборудование в соответствии со своими спецификациями, возможно, стандартами НАТО, и иметь постоянно защищенную цепочку поставок", – заявил депутат парламента.
Он добавил, что переговоры с Польшей о размещении такого объекта уже начались. Эллвуд считает, что Великобритания должна взять на себя ведущую роль в этом проекте. Он также предположил, что на заводе можно будет производить танки Leopard 2 по лицензии от Германии. Это значительно ослабит давление на западные оружейные компании, пытающиеся справиться с потребностями войны в Украине и необходимостью пополнения запасов в вооруженных силах НАТО, сказал он.
Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Так, в 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд, рассказывал премьер Риши Сунак во время визита в Киев 19 ноября.
11 января правительство Великобритании официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии. Позднее в правительстве уточнили, что пакет военной помощи будет включать 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.
Также Украина получит боевые танки Leopard 2. Германия "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.