Великобритания предлагает построить завод по производству оружия для Украины на территории Польши

По его словам, правительства западных стран продемонстрировали недостаток стратегического прогнозирования, чтобы эффективно помочь Украине "выжить и процветать". Решение о поставках боевых танков, по его мнению, правильное, но "неустойчивое" из-за сложных цепочек передачи танков и боеприпасов к ним.

"Это просто невозможно в долгосрочной перспективе. Танки сегодня – да. Но нам нужна долгосрочная стратегия, чтобы убедиться, что Украина может защитить себя", – сказал он.

Эллвуд отметил, что на фоне сокращения запасов в западных армиях необходимо создать в Польше большой завод по производству вооружений. Это могло бы помочь превратить украинские Вооруженные силы в "более независимые".

"Давайте сделаем это для Украины, чтобы она могла закупать собственное оборудование в соответствии со своими спецификациями, возможно, стандартами НАТО, и иметь постоянно защищенную цепочку поставок", – заявил депутат парламента.

Он добавил, что переговоры с Польшей о размещении такого объекта уже начались. Эллвуд считает, что Великобритания должна взять на себя ведущую роль в этом проекте. Он также предположил, что на заводе можно будет производить танки Leopard 2 по лицензии от Германии. Это значительно ослабит давление на западные оружейные компании, пытающиеся справиться с потребностями войны в Украине и необходимостью пополнения запасов в вооруженных силах НАТО, сказал он.