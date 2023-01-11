"Укроборонпром" наладил производство осколочных мин в стране НАТО

Мина 82-мм предназначена для поражения живой силы из миномета на расстоянии до 4500 м Фото: УкрОборонПром / Telegram

Усовершенствованная мина является "в разы лучше штатной", отметили в "Укроборонпроме".

"Количество смертоносных осколков, зафиксированных во время испытаний на щитах мишеней и на площадке мишенной обстановки, в 2-2,5 раза больше, чем должна иметь "штатная" мина. Размеры и форма осколков также лучше "штатных", – говорится в сообщении.

Как отметили в концерне, согласно стандарту, при разрыве "штатной" мины количество осколков, которые должны поразить цель на расстоянии 5 м, должно достигать 198 ед., на расстоянии 10 метров – 70 ед., а на расстоянии 15 метров – 41 ед. В боеприпасе, усовершенствованном специалистами предприятий Укроборонпрома, это 460, 140 и 69 осколков соответственно.

Как концерн уточнил в коментарии "Українській правді", "штатной" называют мину советского образца.

Артиллерийская осколочная мина 82-мм предназначена для поражения живой силы врага из миномета на расстоянии до 4500 метров, сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".