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ВОЙНА В УКРАИНЕ

90–95% поврежденной военной техники восстанавливают на линии столкновения или в серой зоне – "Укроборонпром"

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Выездные ремонтные бригады восстанавливают как украинскую, так и трофейную военную технику российских оккупантов, отметили в "Укроборонпроме"
Выездные ремонтные бригады восстанавливают как украинскую, так и трофейную военную технику российских оккупантов, отметили в "Укроборонпроме"
Скриншот: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook

Выездные ремонтные бригады "Укроборонпрома" восстанавливают 90–95% военной техники непосредственно на линии столкновения или в серой зоне.

Об этом 13 декабря сообщается в Facebook госконцерна.

"Это ремонты разной сложности, под открытым небом, в любую погоду, днем и ночью. Личный рекорд рембригады на этом видео – семь восстановленных машин в сутки тремя лицами", – говорится в сообщении.

Отмечается, что выездные ремонтные бригады восстанавливают как украинскую, так и трофейную военную технику российских оккупантов, в которой находят награбленное – пылесосы, чайники, кофеварки.

В "Укроборонпроме" рассказали, как происходит восстановление техники на передовой.

"Первое – разговор с экипажем, как до прибытия ремонтной бригады на передовую, так и во время выезда. Это позволяет заранее позаботиться о необходимых запчастях. Далее – осмотр машины по прибытию: максимально быстро устанавливают поломку и переходят к ремонту, – указывается в сообщении. – Военная техника с тяжелыми боевыми повреждениями оттягивается на площадки для ремонта или в безопасное место, где ее можно ремонтировать".

https://www.facebook.com/ukroboronprom/videos/457691216558016/

Контекст:

По данным расследовательской группы Conflict Intelligence Team на 11 сентября, российская армия потеряла уничтоженными или брошенными сотни единиц военной техники.

12 сентября издание "Forbes Украина" подсчитало, что в ходе украинского контрнаступления оккупанты потеряли техники на $670 млн.

Вооруженные силы Украины захватили сотни единиц российской бронетехники в результате контрнаступления в Харьковской области, написала 5 октября The Wall Street Journal. Количество захваченной российской техники превышает поставки Украине от Запада, в том числе Украина затрофеила 460 российских танков.

По данным британской разведки, более половины танков, которыми Украина воюет с Россией, трофейные.

Теги: Россия, Украина, Укроборонпром, военная техника, рекорд, бронетехника, ремонт, война России против Украины, госконцерн, восстановление
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