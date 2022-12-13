Выездные ремонтные бригады восстанавливают как украинскую, так и трофейную военную технику российских оккупантов, отметили в "Укроборонпроме" Скриншот: Державний концерн "Укроборонпром" / Facebook

Об этом 13 декабря сообщается в Facebook госконцерна.

"Это ремонты разной сложности, под открытым небом, в любую погоду, днем и ночью. Личный рекорд рембригады на этом видео – семь восстановленных машин в сутки тремя лицами", – говорится в сообщении.

Отмечается, что выездные ремонтные бригады восстанавливают как украинскую, так и трофейную военную технику российских оккупантов, в которой находят награбленное – пылесосы, чайники, кофеварки.

В "Укроборонпроме" рассказали, как происходит восстановление техники на передовой.

"Первое – разговор с экипажем, как до прибытия ремонтной бригады на передовую, так и во время выезда. Это позволяет заранее позаботиться о необходимых запчастях. Далее – осмотр машины по прибытию: максимально быстро устанавливают поломку и переходят к ремонту, – указывается в сообщении. – Военная техника с тяжелыми боевыми повреждениями оттягивается на площадки для ремонта или в безопасное место, где ее можно ремонтировать".