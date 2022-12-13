Об этом 13 декабря сообщается в Facebook госконцерна.
"Это ремонты разной сложности, под открытым небом, в любую погоду, днем и ночью. Личный рекорд рембригады на этом видео – семь восстановленных машин в сутки тремя лицами", – говорится в сообщении.
Отмечается, что выездные ремонтные бригады восстанавливают как украинскую, так и трофейную военную технику российских оккупантов, в которой находят награбленное – пылесосы, чайники, кофеварки.
В "Укроборонпроме" рассказали, как происходит восстановление техники на передовой.
"Первое – разговор с экипажем, как до прибытия ремонтной бригады на передовую, так и во время выезда. Это позволяет заранее позаботиться о необходимых запчастях. Далее – осмотр машины по прибытию: максимально быстро устанавливают поломку и переходят к ремонту, – указывается в сообщении. – Военная техника с тяжелыми боевыми повреждениями оттягивается на площадки для ремонта или в безопасное место, где ее можно ремонтировать".
По данным расследовательской группы Conflict Intelligence Team на 11 сентября, российская армия потеряла уничтоженными или брошенными сотни единиц военной техники.
12 сентября издание "Forbes Украина" подсчитало, что в ходе украинского контрнаступления оккупанты потеряли техники на $670 млн.
Вооруженные силы Украины захватили сотни единиц российской бронетехники в результате контрнаступления в Харьковской области, написала 5 октября The Wall Street Journal. Количество захваченной российской техники превышает поставки Украине от Запада, в том числе Украина затрофеила 460 российских танков.
По данным британской разведки, более половины танков, которыми Украина воюет с Россией, трофейные.