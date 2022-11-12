Минобороны Украины показало трофейную технику, оставленную российскими оккупантами

"Силы обороны Украины во время результативных продвижений вперед не только освобождают тысячи квадратных километров и большое количество населенных пунктов, но и захватывают немало образцов вооружения и военной техники армии РФ", – отметили в Минобороны.
В то же время в ведомстве подчеркнули, что некоторая захваченная у оккупантов техника нуждается в ремонте. Украинские военные восстанавливают ее и используют для нанесения ударов по противнику.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.
За последнюю неделю Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса, а также часть Херсонской области вместе с областным центром.