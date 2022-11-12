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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минобороны Украины показало трофейную технику, оставленную российскими оккупантами

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В ведомстве подчеркнули, что некоторая захваченная у оккупантов техника нуждается в ремонте
В ведомстве подчеркнули, что некоторая захваченная у оккупантов техника нуждается в ремонте
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Трофейная техника, оставленная при отступлении российскими оккупантами, сейчас есть практически в каждом подразделении Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в сюжете, опубликованном 12 ноября в Facebook пресс-центром Минобороны Украины.

"Силы обороны Украины во время результативных продвижений вперед не только освобождают тысячи квадратных километров и большое количество населенных пунктов, но и захватывают немало образцов вооружения и военной техники армии РФ", – отметили в Минобороны.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что некоторая захваченная у оккупантов техника нуждается в ремонте. Украинские военные восстанавливают ее и используют для нанесения ударов по противнику.

https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/videos/636908164696628/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины.

За последнюю неделю Вооруженные силы Украины освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса, а также часть Херсонской области вместе с областным центром.

Теги: Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, вооружение, Минобороны, война России против Украины, российские оккупанты, контрнаступление
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