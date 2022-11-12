Минобороны Украины показало трофейную технику, оставленную российскими оккупантами

В ведомстве подчеркнули, что некоторая захваченная у оккупантов техника нуждается в ремонте Фото: Міністерство оборони України / Facebook

"Силы обороны Украины во время результативных продвижений вперед не только освобождают тысячи квадратных километров и большое количество населенных пунктов, но и захватывают немало образцов вооружения и военной техники армии РФ", – отметили в Минобороны.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что некоторая захваченная у оккупантов техника нуждается в ремонте. Украинские военные восстанавливают ее и используют для нанесения ударов по противнику.

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