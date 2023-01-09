РФ снова хочет попытаться продать украденный у Украины Евпаторийский авиаремонтный завод – "Укроборонпром"

Завод с 2014 года находится под контролем оккупантов Скриншот: Евпатория 24 / YouTube

Об этом проинформировала пресс-служба госконцерна 9 января.

"Россия хочет продать украденный у Украины Евпаторийский авиационный ремонтный завод. Это уже третья попытка захватчиков продать то, что им не принадлежит. Действия оккупационной власти России являются очередным проявлением агрессии против территориальной целостности и суверенитета Украины, а результаты так называемого аукциона будут считаться недействительными", – подчеркнули в госконцерне.

Временно оккупированная Автономная Республика Крым входит в состав Украины, на нее распространяются Конституция, законы Украины и международные договора, согласие на обязательность которых дала Верховная Рада, продолжили в "Укроборонпроме".

"Временная оккупация Российской Федерацией территорий Украины незаконна и не создает для государства-агрессора никаких территориальных прав. После деоккупации территории Автономной Республики Крым и Севастополя мы обязательно возобновим контроль над деятельностью государственного предприятия "Евпаторийский авиационный ремонтный завод", – подчеркнули в госконцерне.