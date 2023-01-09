РФ снова хочет попытаться продать украденный у Украины Евпаторийский авиаремонтный завод – "Укроборонпром"

Об этом проинформировала пресс-служба госконцерна 9 января.
"Россия хочет продать украденный у Украины Евпаторийский авиационный ремонтный завод. Это уже третья попытка захватчиков продать то, что им не принадлежит. Действия оккупационной власти России являются очередным проявлением агрессии против территориальной целостности и суверенитета Украины, а результаты так называемого аукциона будут считаться недействительными", – подчеркнули в госконцерне.
Временно оккупированная Автономная Республика Крым входит в состав Украины, на нее распространяются Конституция, законы Украины и международные договора, согласие на обязательность которых дала Верховная Рада, продолжили в "Укроборонпроме".
"Временная оккупация Российской Федерацией территорий Украины незаконна и не создает для государства-агрессора никаких территориальных прав. После деоккупации территории Автономной Республики Крым и Севастополя мы обязательно возобновим контроль над деятельностью государственного предприятия "Евпаторийский авиационный ремонтный завод", – подчеркнули в госконцерне.
Как отмечает "Крым.Реалии", ЕАРЗ был основан в 1926 году и входит в систему авиаремонтных предприятий. С сентября 1992 года завод был включен в состав Вооруженных сил Украины и стал базовым заводом Министерства обороны страны.
ЕАРЗ специализируется на ремонте, техническом обслуживании и модернизации летательных аппаратов, агрегатов самолетных систем, авиационном и радиоэлектронном оборудовании. Взлетно-посадочная полоса аэродрома имеет ширину 40 м и длину 2000 м.
С 2014 года он находится под контролем РФ, с 2016-го – задействован в программе по ремонту боевых самолетов для воздушно-космических сил РФ. В частности, ремонтирует штурмовики Су-25 и самолеты-амфибии Бе-12.