Украинские военные получат британские танки Challenger 2 до лета – министр обороны

Правительство Великобритании согласилось направить в Украину 14 танков Challenger 2, чтобы помочь Киеву в борьбе с российскими войсками.

На вопрос членов Палаты общин, когда они прибудут в Украину, Уоллес сказал: "Это будет ближе к лету или в мае – возможно, ближе к Пасхе (в 2023 году отмечается у христиан западного обряда 9 апреля. – "ГОРДОН")".

Уоллес добавил, что из соображений безопасности он не может обнародовать график обучения украинских сил обращению с танками. Министр только сообщил, что сначала научат их управлять транспортными средствами по отдельности, а затем перейдут к боевым действиям в строю.

На прошлой неделе Великобритания заявила, что планирует доставить танки в Украину к концу марта.