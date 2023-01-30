Украинские военные получат британские танки Challenger 2 до лета – министр обороны

Правительство Великобритании согласилось направить в Украину 14 танков Challenger 2, чтобы помочь Киеву в борьбе с российскими войсками.
На вопрос членов Палаты общин, когда они прибудут в Украину, Уоллес сказал: "Это будет ближе к лету или в мае – возможно, ближе к Пасхе (в 2023 году отмечается у христиан западного обряда 9 апреля. – "ГОРДОН")".
Уоллес добавил, что из соображений безопасности он не может обнародовать график обучения украинских сил обращению с танками. Министр только сообщил, что сначала научат их управлять транспортными средствами по отдельности, а затем перейдут к боевым действиям в строю.
На прошлой неделе Великобритания заявила, что планирует доставить танки в Украину к концу марта.
Великобритания последовательно поддерживает Украину на фоне российской агрессии, предоставляя финансовую, военную и гуманитарную помощь. Так, в 2022 году Великобритания предоставила Украине военной помощи более чем на £3 млрд, рассказывал премьер Риши Сунак во время визита в Киев 19 ноября.
11 января правительство Великобритании официально подтвердило, что планирует предоставить Украине танки для защиты от российской агрессии. Позднее в правительстве уточнили, что пакет военной помощи будет включать 14 танков Challenger 2 и 30 самоходных артиллерийских установок AS90.
Также Украина получит боевые танки Leopard 2. Германия "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4.
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко 20 января сообщил, что украинские военные в ближайшее время начнут обучение на танках Challenger 2.