Задержки с поставкой западного оружия могут стоить Украине возможности для контрнаступления этой зимой – Институт исследования войны

По его данным, российская армия усиливает атаки в районе Бахмута Донецкой области и готовится начать движение вперед в Луганской. На этом фоне у Украины все еще есть возможность начать запланированное на зиму контрнаступление, что несколько смягчит последствия проволочек Запада с предоставлением необходимой помощи, считают в институте.
"И россиянам, и украинцам придется учитывать сезон весенней распутицы, который, скорее всего, придется на март и апрель, что затруднит, если не сделает невозможным быстрое механизированное контрнаступление. Украине, возможно, придется подождать до конца весны или начала лета, прежде чем возобновить крупномасштабные усилия по освобождению стратегически важной территории", – говорится в сообщении.
Эксперты института также предполагают, что Украине, возможно, придется ждать много недель, пока западные танки не прибудут в количестве, достаточном для поддержки возобновления усилий. Но это не значит, что контрнаступление Вооруженных сил впоследствии станет невозможным.
"Нынешние и запланированные наступления РФ, скорее всего, завершатся без достижения решающих успехов и таким образом могут создать благоприятные условия для украинских контрнаступлений, особенно после того, как в Украину прибудут западные танки. ISW продолжает считать, что Украина может освободить оккупированные территории при нынешнем и обещанном уровне поддержки, это является вопросом жизненно важных национальных интересов США и их западных партнеров", – приходят к выводу аналитики.
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов рассказывал, что весной Украина планирует серьезное наступление и в марте бои будут "самыми жаркими".
Великобритания и Германия заявляли, что намерены поставить в Украину свои танки до конца марта.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что не знает, когда прибудут танки из США и Европы. По его словам, если Abrams поступят в Украину в августе, это будет слишком поздно.
Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх сказала, что США готовятся к тому, что война в Украине может быть долгой, программа поставки танков Киеву ориентирована и на такой сценарий. Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби 27 января подтвердил, что поставка танков Abrams Украине займет "многие месяцы".