Задержки с поставкой западного оружия могут стоить Украине возможности для контрнаступления этой зимой – Институт исследования войны

По его данным, российская армия усиливает атаки в районе Бахмута Донецкой области и готовится начать движение вперед в Луганской. На этом фоне у Украины все еще есть возможность начать запланированное на зиму контрнаступление, что несколько смягчит последствия проволочек Запада с предоставлением необходимой помощи, считают в институте.

"И россиянам, и украинцам придется учитывать сезон весенней распутицы, который, скорее всего, придется на март и апрель, что затруднит, если не сделает невозможным быстрое механизированное контрнаступление. Украине, возможно, придется подождать до конца весны или начала лета, прежде чем возобновить крупномасштабные усилия по освобождению стратегически важной территории", – говорится в сообщении.

Эксперты института также предполагают, что Украине, возможно, придется ждать много недель, пока западные танки не прибудут в количестве, достаточном для поддержки возобновления усилий. Но это не значит, что контрнаступление Вооруженных сил впоследствии станет невозможным.

"Нынешние и запланированные наступления РФ, скорее всего, завершатся без достижения решающих успехов и таким образом могут создать благоприятные условия для украинских контрнаступлений, особенно после того, как в Украину прибудут западные танки. ISW продолжает считать, что Украина может освободить оккупированные территории при нынешнем и обещанном уровне поддержки, это является вопросом жизненно важных национальных интересов США и их западных партнеров", – приходят к выводу аналитики.