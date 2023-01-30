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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Задержки с поставкой западного оружия могут стоить Украине возможности для контрнаступления этой зимой – Институт исследования войны

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Украина может освободить оккупированные территории при нынешнем и обещанном уровне поддержки Запада ISW
Украина может освободить оккупированные территории при нынешнем и обещанном уровне поддержки Запада – ISW
Фото: Міністерство оборони України / Facebook

Ожидание передачи западных систем дальнего огня, ПВО и танков ограничило способность Украины использовать возможности для более масштабных контрнаступлений. Об этом в оперативном анализе 29 января пишет американский Институт исследования войны (ISW).

По его данным, российская армия усиливает атаки в районе Бахмута Донецкой области и готовится начать движение вперед в Луганской. На этом фоне у Украины все еще есть возможность начать запланированное на зиму контрнаступление, что несколько смягчит последствия проволочек Запада с предоставлением необходимой помощи, считают в институте.

"И россиянам, и украинцам придется учитывать сезон весенней распутицы, который, скорее всего, придется на март и апрель, что затруднит, если не сделает невозможным быстрое механизированное контрнаступление. Украине, возможно, придется подождать до конца весны или начала лета, прежде чем возобновить крупномасштабные усилия по освобождению стратегически важной территории", – говорится в сообщении.

Эксперты института также предполагают, что Украине, возможно, придется ждать много недель, пока западные танки не прибудут в количестве, достаточном для поддержки возобновления усилий. Но это не значит, что контрнаступление Вооруженных сил впоследствии станет невозможным.

"Нынешние и запланированные наступления РФ, скорее всего, завершатся без достижения решающих  успехов и таким образом могут создать благоприятные условия для украинских контрнаступлений, особенно после того, как в Украину прибудут западные танки. ISW продолжает считать, что Украина может освободить оккупированные территории при нынешнем и обещанном уровне поддержки,  это является вопросом жизненно важных национальных интересов США и их западных партнеров", – приходят к выводу аналитики.

Контекст:

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов рассказывал, что весной Украина планирует серьезное наступление и в марте бои будут "самыми жаркими".

Великобритания и Германия заявляли, что намерены поставить в Украину свои танки до конца марта. 

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что не знает, когда прибудут танки из США и Европы. По его словам, если Abrams поступят в Украину в августе, это будет слишком поздно

Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх сказала, что США готовятся к тому, что война в Украине может быть долгой, программа поставки танков Киеву ориентирована и на такой сценарий. Координатор стратегической коммуникации Совета по нацбезопасности США Джон Кирби 27 января подтвердил, что поставка танков Abrams Украине займет "многие месяцы".

Теги: США, оружие, танки, военная помощь, армия РФ, прогноз, ВСУ, наступление, война России против Украины, российские оккупанты, ISW
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