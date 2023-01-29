Шольц рассказал, почему решение о передаче Украине танков Leopard было трудным

Прямого участия НАТО в войне между Россией и Украиной не будет – Шольц Фото: EPA

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Канцлера спросили, было ли решение о передаче Украине боевых танков самым сложным с начала войны. Дискуссии по поводу предоставления Украине немецких танков Leopard велись в течение последних месяцев. Шольц сначала отказывался от такого шага, но 25 января его правительство объявило о передаче боевых танков.

Глава немецкого правительства отметил, что все решения, которые касаются войны между Россией и Украиной, не только о Leopard, "были сложными".

"Каждое решение, которое я принимал с начала ужасной агрессивной войны со стороны России, было трудным. Своим нападением на Украину Россия отменила соглашение, которое на протяжении многих десятилетий гарантировало безопасность в Европе, а именно что никакие границы не могут быть изменены силой. В этом и заключается поворотный момент", – объяснил Шольц.

Поэтому Германия поддерживает Украину в финансовом, гуманитарном и военном отношении, но также "укрепляет собственный оборонный потенциал", добавил канцлер.

"Мы тщательно обдумываем все эти решения, всегда придерживаясь принципа: мы действуем не в одиночку, а вместе с нашими союзниками и партнерами", – подчеркнул глава правительства ФРН.

Он добавил, что как канцлер должен сделать все, чтобы "война России против Украины не превратилась в войну между Россией и НАТО".

"Вот почему мы не следуем тем, кто почти небрежно рекомендует Германии "идти вперед". Мы всегда действуем в тесной международной координации. Все остальное увеличило бы риск эскалации и было бы безответственным", – сказал Шольц.

Он добавил, что война уже "в непосредственной близости" и является "очень серьезной и опасной".

"Ситуация, в которой нет уверенности. Вы не можете попросить профессора математики вычислить для вас правильное решение, вы не можете задать алгоритм. Поэтому мы действуем шаг за шагом и тщательно взвешиваем возможные последствия решения", – сказал Шольц.

Он подчеркнул, что, несмотря на то, что есть политики и люди, которые просят Германию "делать больше", большинство немцев считает правильным, что "правительство тщательно взвешивает все решения".