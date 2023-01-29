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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Прямого участия НАТО в войне между Россией и Украиной не будет – Шольц

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Путин должен вывести войска из Украины Шольц
Путин должен вывести войска из Украины – Шольц
Фото: EPA

В войне России против Украины нет и не будет прямого участия НАТО. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Tagesspiegel, опубликованном 29 января.

Материал доступен по подписке, но текст интервью опубликовала также пресс-служба канцлера Германии. 

"Канцлер Германии, серьезно относящийся к своей присяге, должен сделать все, чтобы война России против Украины не превратилась в войну между Россией и НАТО... Между НАТО и Россией нет войны. Мы не допустим такой эскалации", – сказал Шольц.

Он добавил, что граждане Германии, когда смотрят новости, надеются, что их канцлер "сохранит самообладание". 

Также он заявил, что никто не будет указывать Украине, какие у нее цели в войне.

"Любой, кто хочет поддержать Украину в защите ее целостности и суверенитета, должен оставаться последовательным... Мы не будем действовать поверх голов украинцев. Мы заранее договорились об этом. Президент [Украины Владимир] Зеленский неоднократно подчеркивал свою готовность к миру и в ноябре представил мирный план. [Президент РФ Владимир] Путин должен вывести войска из Украины и положить конец этой ужасной, бессмысленной войне", – добавил Шольц.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

НАТО и Евросоюз по отдельности неоднократно осуждали российскую агрессию и оказывали поддержку Украине.

25 января генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в очередной раз призвал членов Альянса усилить поддержку Киева, в том числе танками и другой тяжелой техникой.

Теги: Россия, Германия, Украина, НАТО, война, ФРГ, война России против Украины, Олаф Шольц
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