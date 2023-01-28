Аналитики ISW назвали вероятные направления нового наступления российских оккупантов

"Решающим стратегическим действием в Луганской области может быть либо крупное наступление, либо оборонительная операция России для прекращения контрнаступления Украины", – говорится в сообщении.
По мнению аналитиков, недавние наземные атаки оккупантов в Запорожской области могут быть направлены на то, чтобы рассредоточить украинские силы и создать условия для наступления в Луганской области.
Также в ISW не исключают, но что новое наступление российских войск может произойти в районе Угледара.
Помимо этого, аналитики подчеркивают, что РФ перебрасывает части 2-й мотострелковой дивизии из Беларуси в Луганскую область. В то же время в ISW сомневаются, что оккупанты готовят наступление на северные регионы Украины с белорусской территории.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.
25 января 2023 года в Донецкой ОВА заявили, что российские войска интенсивно обстреливают Угледар.
27 января Bloomberg со ссылкой на источники среди российских чиновников в Кремле сообщил, что Путин планирует новое наступление в Украине и готовится к многолетней войне.
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов отметил, что Россия может начать новое наступление в период до 24 февраля.