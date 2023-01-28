Аналитики ISW назвали вероятные направления нового наступления российских оккупантов

"Решающим стратегическим действием в Луганской области может быть либо крупное наступление, либо оборонительная операция России для прекращения контрнаступления Украины", – говорится в сообщении.

По мнению аналитиков, недавние наземные атаки оккупантов в Запорожской области могут быть направлены на то, чтобы рассредоточить украинские силы и создать условия для наступления в Луганской области.

Также в ISW не исключают, но что новое наступление российских войск может произойти в районе Угледара.

Помимо этого, аналитики подчеркивают, что РФ перебрасывает части 2-й мотострелковой дивизии из Беларуси в Луганскую область. В то же время в ISW сомневаются, что оккупанты готовят наступление на северные регионы Украины с белорусской территории.

Война России против Украины. Главное (обновляется)