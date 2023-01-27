Зеленский о ситуации в Бахмуте и Угледаре: Оккупанты не просто штурмуют наши позиции – они уничтожают эти города

Зеленский: У российской армии нет дефицита средств уничтожения. И остановить ее можно только силой Фото: president.gov.ua

"Ситуация на фронте, и в частности на Донбассе, под Бахмутом и Угледаром, остается очень острой. Оккупанты не просто штурмуют наши позиции – они сознательно и методично уничтожают эти города и села вокруг них. Артиллерией, авиацией, ракетами. У российской армии нет дефицита средств уничтожения. И остановить ее можно только силой", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что украинские защитники, которые держат оборону на направлениях на Донбассе – настоящие герои.

"Я благодарю каждого из вас, ребята, за храбрость!" – добавил он.