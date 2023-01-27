Зеленский о ситуации в Бахмуте и Угледаре: Оккупанты не просто штурмуют наши позиции – они уничтожают эти города

"Ситуация на фронте, и в частности на Донбассе, под Бахмутом и Угледаром, остается очень острой. Оккупанты не просто штурмуют наши позиции – они сознательно и методично уничтожают эти города и села вокруг них. Артиллерией, авиацией, ракетами. У российской армии нет дефицита средств уничтожения. И остановить ее можно только силой", – сказал он.
Зеленский подчеркнул, что украинские защитники, которые держат оборону на направлениях на Донбассе – настоящие герои.
"Я благодарю каждого из вас, ребята, за храбрость!" – добавил он.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, о вторжении объявил президент РФ Владимир Путин. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской и Харьковской областей.
Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе, в частности в районе Бахмута и Угледара.