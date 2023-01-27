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27 января, 2023
 
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"Эти выступления под звуки канонады в Бахмуте особенные". Вакарчук спел в Бахмуте для украинских защитников. Видео

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Вакарчук: Мы боремся за свой народ и за ценности
Вакарчук: Мы боремся за свой народ и за ценности
Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

Фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук 27 января разместил в Instagram видео, в котором запечатлен во время выступления перед защитниками Бахмута Донецкой области.

"Эти выступления под звуки канонады в Бахмуте особенные. Город, который до недавнего времени был одним из самых успешных в регионе, – руина. А ведь мы сегодня боремся не только за дома. Мы боремся за свой народ и за ценности, – написал артист.  Спасибо, ребята и девушки из Национальной гвардии Украины, добровольческого формирования территориальной общины "Хартія", и всем силам обороны".

О своем визите в Бахмут Вакарчук сообщил 26 января.

Контекст:

В конце августа 2022 года ВСУ контролировали 45% территории Донецкой области. Позже стало известно об освобождении новых территорий.

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на наступлении на лиманском, бахмутском и авдеевском направлениях в Донецкой области и несет там значительные потери.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 3 января рассказал, что на участке Соледар – Бахмут – Майорск ситуация остается сложной, враг "фактически по трупам своих" пытается продвигаться вперед.

"Битва за Соледар, за Бахмут, за всю Донецкую и Луганскую области продолжается без передышки, без остановки", – отмечал президент Украины Владимир Зеленский 15 января 2023 года.

24 января он заявил, что "оккупанты уже усиливают давление на бахмутском, угледарском и других направлениях". 25 января Череватый официально признал, что украинские защитники покинули Соледар. В то же время, как заявили 25 января в Генштабе ВСУ, "вопрос выхода из Бахмута не стоит".

Бахмут, по информации главы Донецкой ОВА Павла Кириленко на начало января, разрушен более чем на 60%.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Святослав Вакарчук, война России против Украины, Бахмут
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