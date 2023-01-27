  Вышел трейлер украинского фильма "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева о луганских пограничниках. Названа дата премьеры. Видео

Премьера фильма состоится 22 февраля. Главные роли в нем исполнили Андрей Саминин, Максим Девизоров, Евгений Ламах, Роман Ясиновский, Виктор Жданов, Алексей Тритенко, Мария Штофа, Лорена Колибабчук, Паша Ли и другие украинские актеры.

"Лента рассказывает о событиях 2014 года, когда российские оккупанты начали вторжение в Луганскую область. Бойцы луганского пограничного отряда не приняли сторону оккупантов и дали бой российским захватчикам, которые превышали украинцев не только по количеству личного состава, но и по военной технике. Название фильма было выбрано не случайно, ведь Мирный-21 – это адрес квартала, где находился луганский пограничный отряд", – говорится в описании.

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