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27 января, 2023
 
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Вышел трейлер украинского фильма "Мирный-21" режиссера Сеитаблаева о луганских пограничниках. Названа дата премьеры. Видео

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Премьера фильма состоится 22 февраля
Премьера фильма состоится 22 февраля
Фото: Мирний-21 / Myrnyi-21 / Facebook

26 января на YouTube-канале компании-дистрибьютора Film.UA Group вышел официальный трейлер украинской военной экшн-драмы "Мирный-21", снятой украинским режиссером Ахтемом Сеитаблаевым.

Премьера фильма состоится 22 февраля. Главные роли в нем исполнили Андрей Саминин, Максим Девизоров, Евгений Ламах, Роман Ясиновский, Виктор Жданов, Алексей Тритенко, Мария Штофа, Лорена Колибабчук, Паша Ли и другие украинские актеры.

"Лента рассказывает о событиях 2014 года, когда российские оккупанты начали вторжение в Луганскую область. Бойцы луганского пограничного отряда не приняли сторону оккупантов и дали бой российским захватчикам, которые превышали украинцев не только по количеству личного состава, но и по военной технике. Название фильма было выбрано не случайно, ведь Мирный-21  это адрес квартала, где находился луганский пограничный отряд", – говорится в описании.

ВИДЕО
Видео: FILM.UA Group / YouTube
Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Луганск, кино, фильм, режиссер, вторжение, трейлер, премьеры, Ахтем Сеитаблаев, российские оккупанты, Паша Ли
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