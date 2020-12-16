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16 декабря, 2020
 
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Сеитаблаев поделился совместным фото с младшей дочерью

Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев поздравил в сети дочь Софие с 11-летием.

Сеитаблаев отец троих детей
Сеитаблаев – отец троих детей
Фото: seitablaiev / Instagram

Украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения Ахтем Сеитаблаев 16 декабря на своей странице в Instagram обнародовал совместное фото с младшей дочерью. Он посвятил публикацию 11-летию Софие.

Поздравление режиссер опубликовал на украинском и крымскотатарском языках.

"С днем рождения, дочь. Пусть здоровье будет крепким, а жизнь счастливой", – написал он.

Сеитаблаев родился в 1972 году в Узбекской ССР. В 1982 году вместе с родителями переехал в Крым. В 1999 году Сеитаблаев окончил отделение режиссуры и драматургии Киевского государственного института театрального искусства имени Карпенко-Карого.

Наиболее известные ленты режиссера Сеитаблаева – "Хайтарма", "Чужая молитва", "Киборги". В 2019 году состоялась премьера полнометражных фильмов "Захар Беркут" и "Номера" по пьесе Олега Сенцова. Как актер Сеитаблаев сыграл более чем в 25 фильмах и сериалах.

Сеитаблаев – отец троих детей. У него есть две дочери: Назлы (1995) и Софие (2009), а также сын Селим (2003). Личную жизнь режиссер не афиширует.

Теги: дети, семья, Ахтем Сеитаблаев
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