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Книга о Стусе выйдет в аудиоверсии, ее озвучит режиссер Сеитаблаев

Автор "Киборгов" и "Захара Беркута" Ахтем Сеитаблаев озвучит аудиоверсию книги журналиста Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса".

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Медведчук через суд требовал запретить распространение экземпляров книги о Стусе
Медведчук через суд требовал запретить распространение экземпляров книги о Стусе
Фото: Вахтанг Кіпіані / Facebook

Книга "Дело Василия Стуса" журналиста Вахтанга Кипиани об украинском поэте и диссиденте выйдет в аудиоверсии. Об этом генеральный директор издательства Vivat Юлия Орлова сообщила в Facebook.

Книгу озвучит украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев, снявший ленты "Киборги" и "Захар Беркут". Она также добавила, что книгу адаптируют к аудиоверсии, ведь в ней много архивных материалов.

"Вы же помните, что книга на 80% состоит из архивных документов. Некоторые из них трудно воспринимать на слух, поэтому мы адаптируем аудиоверсию для облегчения восприятия на слух и несколько сократим ее. Но будьте уверены – самое важное точно будет озвучено", – рассказала Орлова.

https://www.facebook.com/yuliya.argument/posts/1678536802328520

Украинский поэт, диссидент Стус в 1980 году был приговорен к 10 годам принудительных работ и пяти годам ссылки за антисоветскую деятельность. Адвокатом поэта был ныне нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук. В 700-страничной книге журналиста, историка Вахтанга Кипиани "Дело Василия Стуса" собраны архивные материалы дела от ареста до смерти Стуса в лагере.

Медведчук через суд потребовал запретить распространение экземпляров книги. На заседании 19 октября 2020 года Дарницкий райсуд Киева частично удовлетворил иск Медведчука и запретил распространять тираж книги, в которой упоминается политик. Суд признал недостоверными три фразы из книги, еще три – нарушающими право на использование имени Медведчука.

Директор издательства Vivat по маркетингу Екатерина Аврамчук сообщила, что после объявления решения судей весь тираж книги раскупили за считанные секунды. Кипиани заявил, что обжалует решение суда.

За первый день после решения суда издательство Vivat получило более 9 тыс. предзаказов на книгу "Дело Василия Стуса".

В августе 2018 года адвокат Медведчука потребовал удалить из фильма "Заборонений" о жизни Стуса сцену процесса, в противном случае обещал добиваться запрета фильма через суд. Съемочная группа решила оставить сцену в фильме.

Теги: книги, Василий Стус, Вахтанг Кипиани, Ахтем Сеитаблаев
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